برخورد مرگبار کامیون با خودروی سواری/ آتش سوزی تانکر نفت 10000 لیتری

به گزارش خبرنگار مهر،آتش نشانان با سرعت عمل و تلاش خود خانم مسنی را که در چاهک فاضلاب بدون حفاظ در دولت آباد گرفتار شده بود نجات دادند.

ساعت 13:39 ظهر امروز ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت خبر سقوط خانمی در چاهک فاضلاب، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 14 را به دولت آباد، بلوار قدس، خیابان گلبرگ اعزام کرد.

مرتضی بهروز افسر آماده منطقه 2در این باره گفت: خانم 54 ساله ای که در حال گذر از خیابان بوده است ناگهان در چاهک فاظلاب بدون حفاظ و بدون علائم ایمنی به عمق 3 متر سقوط کرده بود.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان بی درنگ با استفاده از تجهیزات نجات به داخل چاهک رفته و پس از انجام کمک های اولیه، فیکس کردن شخص مصدوم این خانم را به بالا انتقال و تحویل امدادگران اورژانس دادند.



سقوط نوجوان در کانال آب

نوجوان 15 ساله با تلاش آتش نشانان از کانال آب بزرگراه باکری نجات یافت.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 7:41 دقیقه صبح امروز با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 27 و گروه نجات 8 را به محل حادثه در مسیر جنوب به شمال بزرگراه باکری، نرسیده به پل بزرگراه حکیم اعزام کرد.

داوود کرمی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: بنا به اظهارات این نوجوان 15 ساله، وی از ساعت 7 شب گذشته به داخل کانال سقوط کرده و پس از گذران یک شب تا صبح امروز با داد و فریاد از رهگذران درخواست کمک کرده است.

وی در ادامه افزود: این نوجوان به دلیل بی احتیاطی به داخل کانال آب به عمق حدود چهار متر سقوط کرده بود که آتش نشانان با استفاده از نردبان دستی خود را به فرد مصدوم رسانده و پس از معاینه های اولیه با بکارگیری تجهیزات ویژه نجات وی را با رعایت نکات ایمنی به سطح زمین انتقال و برای مداوا تحویل عوامل اورژانس دادند.



برخورد مرگبار کامیون با خودروی سواری

رعایت نکردن اصول ایمنی و برخورد دو دستگاه خودرو با یکدیگر در اتوبان تندگویان یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در پی اطلاع رسانی شهروندان مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سبک و سنگین، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 35 و نجات 6 را ساعت 4:27 صبح روز گذشته به آدرس شمال به جنوب اتوبان تندگویان قبل از میدان تره بار مرکزی اعزام کرد.

طاهر قاسمی فرمانده آتش نشانان در این باره اظهار داشت: مورد این حادثه برخورد یک دستگاه کامیون ده تنی با یک دستگاه خودروی سواری دیگر بود که راننده خودروی کامیون به علت خواب آلودگی و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه به گاردریل وسط اتوبان برخورد کرده و به باند مخالف وارد شده بود و منجر به برخورد با خودروی سواری شده بود.

وی در ادامه افزود: در این حادثه 3 نفر از سرنشینان خودروی سواری درون آن محبوس شده بودند که آتش نشانان با ایمن سازی محل حادثه از هرگونه آتش سوزی جلوگیری کردند و با رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات نجات 3 سرنشین را از خودرو سواری خارج کردند که عوامل اوژانس حاضر در محل فوت یک نفر را تأیید و 2 نفر دیگر به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند.

تانکر 10000 لیتری نفت در آتش

با تلاش و سرعت عمل به موقع آتش نشانان آتش سوزی تانکر نفت در خیابان ابوذر مهارو خاموش شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در پی تماس شهروندان مبنی بر شعله ور شدن تانکر نفت در محل تخریب یک ساختمان، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 28 را ساعت 10:23 دقیقه صبح روز گذشته به خیابان ابوذر، خیابان رزاقی اعزام کرد.

براساس گزارش این حادثه، یک تانکر نفت به ظرفیت 10 هزارلیتر که در یک ساختمان در حال تخریب که قبلا کاربری شعبه نفت داشته است، به علت جوشکاری و رعایت نکردن اصول ایمنی دچار شعله وری شده بود.

در این حادثه آتش نشانان با استفاده از سیستم کف آتش سوزی را مهار و از سرایت آن به ساختمانهای مجاور جلوگیری کردند و با ایمن سازی محل به عملیات خود پایان دادند.



آتش سهل انگاری در مغازه شیرینی فروشی زبانه کشید

شعله های سرکش آتش که مغازه شیرینی فروشی را در بلوار یافت آباد به آتش کشیده بود با تلاش به موقع آتش نشانان خاموش و از گسترش آن جلوگیری شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 8:11 دقیقه بامداد امروز با اطلاع از رخداد آتش سوزی در مغازه شیرینی فروشی، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 87 را به بلوار یافت آباد، روبروی شهرک صاحب الزمان اعزام کرد.

به گفته منصور اویسی(فرمانده آتش نشانان)، این مغازه به مساحت 75 مترمربع که مملو از مقوا و جعبه های شیرینی بود شعله ور شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ با قطع کردن جریان گاز و برق مغازه و مهار شعله های آتش از سرایت آن به ساختمانهای مجاور جلوگیری کردند و با استفاده از فن هواده دود ناشی از آتش سوزی را تخلیه کردند.

آتش نشانان در پایان با ایمن سازی محل و دادن تذکرات ایمنی به مالک به عملیات خود پایان دادند.