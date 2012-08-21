حضور مقام معظم رهبری موجب تسکین آلام زلزله زدگان/قدر دانی از پوشش به موقع اخبار زلزله اخیر

به گزارش خبرنگار مهر،امام جمعه اهرعصر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران ،حضور مقام معظم رهبری در مناطق زلزله زده اهر، هریس و ورزقان را موجب تسکین آلام زلزله زدگان برشمرد.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده گفت: تأکیدات و فرمایشات راه گشای مقام معظم رهبری نقشه راه و الگوی مناسب برای مسئولین در رسیدگی هرچه بهتر به زلزله زدگان اعلام کرد و افزود: مسئولان با تسریع در عملیات اجرایی و عمرانی مناطق زلزله زده و خود زلزله زدگان با صبر و حوصله زمینه را برای اجرای سریع ساخت اماکن مسکونی زلزله زدگان فراهم نمایند.

وی، نیازهای اصلی و عمومی آسیب دیدگان از زلزله را در روستاها نیاز به مسکن دائم برای ساکنان روستاها و مکان مناسب برای احشام اعلام کرد و از مسئولین دست اندرکار خواست با توجه به فرا رسیدن فصل سرما با تمهید مقدمات لازم زمینه را برای تأمین مسکن مناسب برای زلزله زدگان فراهم شود.

امام جمعه اهر افزود: انتظار دارم استانهای همجوار و خیرین مسکن ساز نیز با تأمین مصالح مورد نیاز و سایر امکانات لازم به یاری مسئولین منطقه بشتایند.

وی، کمک های مردم نوعدوست از اقصی نقاط کشور را بسیار چشمگیر و در نوع خود بی نظیر عنوان کرد.

امام جمعه اهر در پایان نقش ارباب جراید و رسانه ها را در این زمینه بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و از همراهی و همکاری رسانه ها بخصوص صدا و سیما و خبرگزاری های مهر و فارس و ایرنا در پوشش به موقع اخبار منطقه دراین ایام قدردانی کرد.

