مراسم ختم خواهر شهید رجایی برگزار شد/ غیبت چهره های شاخص اصلاح طلب

به گزارش خبرنگار مهر مراسم ختم مرحوم حاجیه رجایی خواهرشهید محمد علی رجایی عصر امروز در مسجد النبی واقع در خیابان کارگر شمالی برگزار شد.

گفتنی است پیکر مرحومه رجایی روز گذشته تشییع و در قطعه 96 بهشت زهرا به خاک سپرده شده بود.

مراسم ختم خواهر نخست وزیر شهید جمهوری اسلامی ایران، بدون حضور قابل توجه چهره های شاخص سیاسی از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا و هم چنین صاحب منصبان کشوری و لشگری برگزار شد.

به گزارش مهر مراسم ختم مرحومه رجایی عصر امروز در حالی برگزار شد که رسانه های وابسته به جریان اپوزوسیون برای حضور در این مراسم فراخوان داده بودند اما از چهره های سیاسی مرتبط با آنها و یا هوادرانشان خبری در این مراسم نبود.