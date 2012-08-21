  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۲۳

سخنگوی ناتو در افغانستان:

دمپسی در حمله موشکی آسیبی ندیده است

دمپسی در حمله موشکی آسیبی ندیده است

یک سحنگوی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) اعلام کرد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حمله موشکی به هواپیمای وی در افغانستان صدمه ای ندیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریستین ساینس مانیتور، ظهر امروز هواپیمای حامل ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مقر ناتو در بگرام افغانستان مورد حمله موشکی شبه نظامیان طالبان قرار گرفت.

مقامات ناتو با تایید این خبر اعلام کردند در زمان این حمله دمپسی در نزدیکی هواپیما نبوده و آسیبی به وی نرسیده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامات افغانستان در مورد روند به عهده گیری کنترل امنیت به دست نظامیان بومی به این کشور سفر کرده است.
 
سرهنگ "هاگن مسر" سخنگوی نظامیان ناتو در افغانستان گفت ژنرال دمپسی در زمان حمله مذکور در مرکز فرماندهی پایگاه هوایی بگرام واقع در شمال کابل حضور داشته است.
 
در این حمله یک بالگرد ناتو و هواپیمای مدل C-17 که پیشتر دمپسی را به این پایگاه حمل کرده بود، آسیب دیده و این مقام آمریکایی با هواپیمای دیگری این مکان را ترک کرده است.
کد مطلب 1677665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها