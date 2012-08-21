دمپسی در حمله موشکی آسیبی ندیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریستین ساینس مانیتور، ظهر امروز هواپیمای حامل ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مقر ناتو در بگرام افغانستان مورد حمله موشکی شبه نظامیان طالبان قرار گرفت.

مقامات ناتو با تایید این خبر اعلام کردند در زمان این حمله دمپسی در نزدیکی هواپیما نبوده و آسیبی به وی نرسیده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامات افغانستان در مورد روند به عهده گیری کنترل امنیت به دست نظامیان بومی به این کشور سفر کرده است.

سرهنگ "هاگن مسر" سخنگوی نظامیان ناتو در افغانستان گفت ژنرال دمپسی در زمان حمله مذکور در مرکز فرماندهی پایگاه هوایی بگرام واقع در شمال کابل حضور داشته است.

در این حمله یک بالگرد ناتو و هواپیمای مدل C-17 که پیشتر دمپسی را به این پایگاه حمل کرده بود، آسیب دیده و این مقام آمریکایی با هواپیمای دیگری این مکان را ترک کرده است.