برگزاری جشن ثبت جهانی ورزش زورخانه ‌ای در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فراهانی هدف از برگزاری این مراسم را حفظ حرمت پهلوانان دانست و افزود: این مراسم با نگاه فرهنگی برای گرامیداشت یاد و نام جبهه رشید پهلوانان زورخانه‌ای برگزار می ‌شود.

وی با اشاره به نقش پهلوانان در طول تاریخ اظهار داشت: حفظ یاد و نام رشادت، جوانمردی، پهلوانی پهلوانان زورخانه از جمله دلایل برگزاری این مراسم است و در تلاش هستیم با برپایی این مراسم آموزه‌ های دینی و روحیه مردانگی نشأت گرفته از امام علی(ع) را در دنیای امروز و عصر مدرنیته زنده نگاه داریم .

فراهانی گفت: در این مراسم از پیرغلامان، مداحان، مرشدان و صحنه‌گردان ورزش زورخانه‌ ای دعوت شده است تا در این مراسم حضور یابند.

بخشهای جدید درمانگاه پالایشگاه شهید تندگویان تهران گشایش یافت

بخشهای جدید درمانگاه پالایشگاه شهید تندگویان تهران با حضور مدیران و مسئولان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، گشایش یافت.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران در مراسم گشایش این بخشها گفت: رویکرد مدیریت سازمان به سمت ارتقای رضایتمندی مراجعان به مراکز درمانی می باشد.

دکتر محمد فلاح افزود: همکاران شاغل در پالایشگاه تهران به واسطه نوع شغل و خطرپذیری بالای حرفه خود همواره نیازمند حمایت و پشتیبانی بهداشتی و درمانی می باشند و گشایش بخش های جدید و خرید تجهیزات پیشرفته در این مجموعه به همین منظور انجام شد.

مدیر بهره برداری پالایشگاه شهید تندگویان نیز طی سخنانی از تلاش های بی وقفه همکاران این درمانگاه در به روز رسانی و ارتقای شاخص های سلامت در حوزه تجهیزات و امکانات و فضای فیزیکی قدردانی و ابراز امیدواری کرد با تکمیل بخش سوختگی و تجهیزات آن شاهد کاهش آسیب های روحی و جسمی کارکنان این پالایشگاه باشیم.

سرپرست پالایشگاه نفت شهید تندگویان نیز در این مراسم هدف از ارتقای حوزه بهداشت و درمان این مجموعه را کسب رضایتمندی کارکنان عنوان کرد و افزود: این حرکت نه تنها موجب آرامش روحی و جسمی همکاران می شود بلکه توان تولید در پالایشگاه را افزایش می دهد.

آرشیو اسناد الکترونیکی شهرستان دماوند کلید خورد

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دماوند از شروع بکار آرشیو اسناد الکترونیکی و صدور شناسنامه های مکانیزه این اداره به منظور سرعت بخشیدن به درخواست های شهروندان خبر داد.

علی عمیم با قدردانی از مسئولان استانی و کشوری برای همیاری جهت اجرای این مهم در شهرستان دماوند، گفت: با اجرای آرشیو اسناد الکترونیکی، شهروندان عزیز ایران اسلامی در هر نقطه ای که سکونت دارند قادر خواهند بود از اداره ثبت احوال همان منطقه اقدام به دریافت خدمات سجلی نمایند.

وی با بیان اینکه در گذشته برای دریافت اطلاعات کامل سجلی شهروندان لازم بود تا با ثبت احوال محل تولد شخص ارتباط مکاتبه ای و سایر اقدامات انجام می شد، افزود: با اجرای آرشیو اسناد الکترونیکی، شهروندان قادر خواهند در هر نقطه ای از کشور به اطلاعات سجلی خود برای اجرای امور بپردازند.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دماوند با بیان اینکه تاکنون به رغم تعداد اندک نیروهای فعال در این اداره موفق به صدور بیش از 12 هزار شناسنامه مکانیزه شده ایم، اظهار داشت: کار تعویض شناسنامه های مکانیزه در حال اجراست و اولویت به شناسنامه هایی داده می شود که مستعمل و یا آبخوردگی داشته باشند.

وی مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه مکانیزه را دو قطعه عکس، اصل شناسنامه و اصل و کپی مدرک عکس دار معتبر(کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه و ....) عنوان کرد و افزود: شهروندان برای دریافت شناسنامه مکانیزه در تهران باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و در شهرستان نیز به ادارات ثبت احوال مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند.

فرهنگیان ناحیه یک شهرری افتخار آفریدند

فرهنگیان ناحیه یک شهر ری در مسابقات استانی قرآن کریم چهار رتبه را از آن خود کردند.

در مسابقات استانی قرآن کریم ، چهار نفر از همکاران فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه یک ری توانستند، مقامهای اول تا سوم این رقابتها را به خود اختصاص دهند.

در رشته قرائت "محمدجواد علی نژاد" از دبیرستان شهید باهنر رتبه اول و "مهرانگیز عباسی" از مدرسه راهنمایی نور ایمان رتبه سوم را آوردند.

همچنین در رشته حفظ "زهرا زنگنه" از هنرستان سیدالشهداء (ع) موفق به کسب رتبه اول شد و در رشته تفسیر "شهلا دادار" از دبیرستان صدیقه طاهره (س) رتبه اول را از آن خود کرد.