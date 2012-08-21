ستاره دوتایی "منقار دجاجه" در نشست علمی باشگاه نجوم تهران رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام نیری افزود: این نشست که بیست و دومین نشست علمی باشگاه نجوم است، در روز چهارشنبه،‌ اول شهریورماه در سالن کهکشان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه "در این نشست جمعی از منجمان نوجوان، جوان و آماتور کشور حضور دارند" افزود: این برنامه طبق روال قبل در چهارشنبه اول هر ماه از ساعت 18 و 30 دقیقه آغاز می شود.

نیری سخنرانی درخصوص جهانهای موازی و کاوشگر کنجکاوی توسط اعضای باشگاه نجوم و کارشناس علمی را از برنامه های این نشست عنوان کرد.

وی ارائه رخدادهای آسمانی شهریور ماه، نمایش فیلم نجومی، پرسش و پاسخ علمی، رصد ستاره دوتایی منقار دجاجه، خوشه ستاره ای m13و m31در صورت مساعد بودن شرایط جوی، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز به نفرات برتر را از دیگر برنامه های این نشست علمی برشمرد.

دجاجه صورت فلکی روشن و وسیع است که هم یادآور نام سنتی خود یعنی قو بوده و هم اسم غیر رسمی‌اش، صلیب شمالی را دارد؛ این صورت فلکی که پهنه ‌ای از راه شیری را در تابستان پوشش می‌ دهد دارای خوشه‌ های ستاره یا فراوان به همراه سحابی های زیادی می‌باشد.

صورت فلکی دجاجه صلیب گونه در میانه راه شیری واقع است و ستاره دو گانه دجاجه با قدرهای 3 و 5 و جدایی 34 به رنگ های طلائی و آبی دیده می‌شود.

مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در خیابان دزاشیب، خیابان عمار، کوی عرفات واقع شده است.

امدادگران هلال احمر در تعطیلات عید فطر به 98 نفر امدادرسانی کردند

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: امدادگران هلال احمر این استان در تعطیلات عید فطر به 98 نفر از شهروندان امدادرسانی کردند.

شاهین فتحی افزود: از این تعداد، 90 نفر توسط امدادگران هلال احمر تحت درمان سرپایی قرار گرفتند و هشت نفر نیز پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به منظور درمان تکمیلی توسط آمبولانس های امداد به بیمارستان های تهران منتقل شدند.

وی اظهار داشت: در تعطیلات عید فطر 450 امدادگر در تهران مسئولیت امدادرسانی به شهروندان را با استقرار در سطح شهر برعهده داشتند.

فتحی یادآور شد: در این ایام و در نماز عید فطر 14 دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک خودروی اتاق عمل، ICUسیار مستقر شده بود.

کمیته بررسی و طرح مرمت مساجد استان تهران تشکیل شد

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران از تشکیل کمیته بررسی و طرح مرمت مساجد استان تهران خبر داد و گفت: این کمیته امروز به مناسبت روز جهانی مسجد برای شناسایی و بررسی مساجد استان تهران برگزار شد.

محمدحسین فراهانی افزود: این کمیته با هدف شناسایی و بررسی وضعیت تمامی مساجد استان تهران و برای بررسی برخی از مساجد که به صورت ویژه نیاز به مرمت دارند تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه "تاکنون 30 مسجد در استان تهران مرمت و بازسازی شده‌ است"، اظهار داشت: مسجد و مدرسه سپهسالار، مسجد آیت الله ثقفی، مسجد فیلسوف الدوله، مسجد جامع ورامین از جمله مساجدی است که مرمت شده‌ اند.

فراهانی افزود: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران بر اساس شرح خدمات ارائه شده بخشی از بنای مساجد از جمله کاشیکاری‌ها، تزیینات را مرمت می ‌کند.

وی درباره چگونگی مرمت پامنار گفت: پیشرفت مرمت این بنا ادامه دارد، تاکنون 70 درصد مرمت این بنا انجام شده است و تا یک ماه آینده مرمت این بنا به پایان می ‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: بیش از 200 مسجد در استان تهران نیاز به مرمت دارد و در آینده‌ای نزدیک با بررسی‌هایی که کمیته بررسی و طرح مرمت مساجد استان تهران انجام خواهد داد این مساجد شناسایی می‌شوند و بر اساس شرح خدمات مرمت و بازسازی خواهند شد.