تلاش برای پنهان کردن وحشت از حمله به سفارت اسرائیل در دوبلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، امروز سه شنبه انتشار گزارشی در مورد وجود یک شیء مشکوک در سفارت رژیم اسرائیل در دوبلین، پلیس ایرلند را به این ساختمان کشاند.

مقامات پلیس پس از یک ساعت جستجو اعلام کردند خطری این سفارت و کارکنان آن را تهدید نمی کند. با این حال گزارشها حاکی است افرادی که در این ساختمان 8 طبقه بوده اند پس از شنیدن خبر احتمال وجود یک بمب، آن را تخلیه کرده اند.

این در حالی است که ساعاتی پس از انتشار این اخبار وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در تلاش برای پنهان کردن وحشت خود از واقعه امروز مدعی شد این مسئله بی اهمیت بوده است.

"ییگال پالمور" سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در این رابطه گفت: چیزی اتفاق نیفتاد، دقیقا نمی دانم آن شیء چه بوده اما به هر روی مسئله مهمی رخ نداده و کارکنان سفارتخانه را تخلیه نکرده اند.

بنا به ادعای سفارت اسرائیل در دوبلین بررسی های پلیس نشان داده که شیء مذکور بی خطر بوده است.