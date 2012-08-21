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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۲۰

کشتی نوجوانان جهان- باکو/

آزادکاران پنج وزن دوم حریفان خود را شناختند

آزادکاران پنج وزن دوم حریفان خود را شناختند

مراسم وزن کشی پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان عصر امروز در شهر باکو آذربایجان برگزار شد که طی آن نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن 46 کیلوگرم صابر خانجانی در دور نخست استراحت می‌کند و در دور بعد به مصاف برنده کشتی گیران ترکیه و اوکراین می‌رود. در این وزن 13 نفر حضور دارند.

در وزن 54 کیلوگرم مرتضی قیاسی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف آیدژان احمد از بلغارستان می‌رود. در این وزن 25 نفر حضور دارند.

در وزن 63 کیلوگرم که 19 نفر حضور دارند، حسین روزبه در دور اول با قرعه استراحت روبرو شد و در دور دوم به مصاف زاین رترفورد از آمریکا می‌رود.

در وزن 76 کیلوگرم که 20 کشتی گیر حضور دارند، علی موجرلو در دور نخست به مصاف ایلیسخان چیلایف از قزاقستان می رود و در صورت پیروزی بر این کشتی گیر، در دور بعد به مصاف برنده کشتی گیران اوکراین و هندوستان می رود.

در وزن 100 کیلوگرم علی اصغر اکبری در دور نخست استراحت می‌کند و در دور دوم به مصاف داوید سچ از اسلواکی می‌رود در این وزن 18 کشتی‌گیر حضور دارند.

رقابت‌های پنج وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان از ساعت 13:30 فردا چهارشنبه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1677678

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