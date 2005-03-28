جشنواره ملي قرآن دانشجويان كشور برگزار مي شود

دكتر احمدي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود : برنامه هاي سراسري و جشنواره هاي ملي فرهنگي دانشجويي كه جهاد دانشگاهي مسئوليت برگزاري آن را برعهده دارد، مشخص شده است.

وي تصريح كرد : بر اين اساس ارديبهشت ماه سال جاري، جشنواره ملي قرآني دانشجويان ايران برگزار مي شود. همچنين اولين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان در آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي يادآور شد : پنجمين جشنواره فرهنگي، هنري و پژوهشي طريق جاويد - يادواره حضرت امام خميني (ره) - نيز از ديگر برنامه هاي فرهنگي جهاد دانشگاهي در سال جاري خواهد بود كه اين جشنواره در آذر ماه برگزار خواهد شد.