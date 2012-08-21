خانواده های زندانیان زیر چتر حمایتی قرار گیرند/ ضرورت توسعه آموزش زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عبدی در نشست با مدیر کل زندانهای لرستان اظهار داشت: در قیاس با سالهای گذشته اقدامات خوبی در زندانهای استان انجام شده که جای تقدیر دارد.

وی افزود: رابطه مستقیمی بین بحرانهای اجتماعی و میزان تراکم زندانها وجود دارد و می توان گفت که حل مشکلات جامعه کاهش زندانیان را به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: توسعه آموزشهای ویژه زندانیان و کارکنان می تواند در بهبود کیفیت برنامه های فرهنگی تأثیر بسزایی داشته باشد.

عبدی بیان داشت: در صورتی که از طریق اجرای برنامه های ویژه بتوان انگیزه خوب بودن را در زندانیان تقویت کرد می توان به ایجاد تغییرات عمیق و پایدار در رفتار زندانیان نیز امیدوار بود.

وی در ادامه از پیگیری مسائل و مشکلات زندانها و تلاش برای برداشتن موانع موجود خبر داد و یادآور شد: زندانیان و خانواده های آنها نیز بخشی از جامعه هستند که لازم است تحت پوشش یک چتر حمایتی قرار گیرند و تلاش شود آسیبهایی که از ماهیتی تهدید گونه نیز برخوردار هستند را به حداقل رساند.

زندانها در مسیر تغییر رفتار زندانیان حرکت می کنند

مدیرکل زندانهای لرستان نیز در این نشست گفت: با اقدامات مؤثر و برنامه های علمی طراحی شده، زندانها در مسیر اصلاح و تربیت و تغییر رفتار زندانیان در حال حرکت هستند.

محمدعلی محمدی با بیان اینکه در حال حاضر متراکم ترین برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندانهای کشور در حال اجرا است، افزود: برنامه های کلانی که تحت عنوان برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در قالب یک ستاد مرکزی و 31 ستاد استانی در حال اجرا هستند تا کنون موفق به ایجاد تغییرات قابل ملاحظه ای در رفتار زندانیان شده اند.

محمدی تصریح کرد: این برنامه یک برنامه کاملا علمی و کارشناسی شده است که در پایان هرسال مورد ارزیابی یک کمیته تخصصی قرار می گیرد.

مدیرکل زندانهای لرستان توجه به توسعه فرهنگی در زندانها را راهبردی موثر عنوان کرد و گفت: ارتقاء سطح معرفت و شناخت اخلاقی، رفتاری، دینی و شخصیتی زندانیان از طریق اجرای برنامه های متعدد فرهنگی توانسته آرامش قابل توجهی را به فضای زندانها تزریق کند.

زندانهای لرستان نیازمند حمایت هستند

وی سپس به ایجاد تغییرات گسترده در شکل زندانبانی امروز اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به ماهیت اسلامی زندانبانی در کشور، این مدل از زندانبانی به عنوان یک الگو در جهان مورد مطالعه است.

محمدی در ادامه ضمن دعوت از همه مسئولان برای حمایت از زندانیان و خانواده های آنها تصریح کرد: هرجا از یک برنامه و مجموعه حمایت جدی به عمل آمده موفقیت نیز حاصل شده و زندانها امروز نیازمند این حمایت هستند.

وی حضور نمایندگان مردم در زندانها را اتفاقی مثبت برشمرد و افزود: این نگاه که یک نماینده خود را مسئول پیگیری مسائل همه مردم حوزه انتخابیه خود بداند و به بررسی مشکلات قشرهای مختلف بپردازد بدون شک می تواند در بهبود وضعیت بسیار اثرگذار باشد.