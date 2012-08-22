عبدالمجید جلال‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به مقوله آموزش یکی از اولویت‌های مهم این اداره است که برنامه‌های آموزشی بسیار خوبی برای آشنایی کارکنان این شرکت با مسائل و موضوعات مختلف در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع ارائه شده است.

وی به دوره‌های اموزشی برگزار شده توسط این شرکت اشاره کرد و افزود: بیش از سه هزار و 500 نفر ساعت آموزشی طی چهار ماه نخست سال جاری در شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد که طی آن آموزش‌های لازم به افراد در بخش‌ها و سطوح مختلف ارائه شد.

رئیس منابع انسانی شرکت گاز استان بوشهر به ارائه این آموزش‌های در سه بخش عمده اشاره کرد و بیان داشت: مهمترین بخش‌های اموزش بخش مدیریت، فنی تخصصی و اداری ، مالی و بازرگانی بود که آموزهای لازم ارائه شد.

وی اضافه کرد: در این دوره‌ها و همایش‌های آموزشی که با هدف ارتقای دانش و افزایش اطلاعات کارکنان برگزار شد، بسیاری از پرسنل شرکت حضور یافته و مباحث تئوری و کاربردی متعددی را فرا گرفتند.

جلال‌نژاد عنوان کرد: در دوره‌ها و همایش‌های آموزشی یاد شده موضوعات و سرفصل‌های متعددی عنوان شد که از آن جمله می توان به ایمنی و آتش‌نشانی، HSE عمومی پیمانکاران، اصول طبقه بندی کردن کالا، حفاظت گفتار، ایجاد انگیزه در کارکنان، پرورش مهارت‌های سرپرستی، ترویج احکام و فرهنگ نماز و ... اشاره کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی یاد شده، در راستای ارتباط هر چه بیشتر میان صنعت و دانشگاه، دانشجویان متعددی نیز برای کارآموزی با حضور در شرکت، آموزش‌های لازم را فراگرفتند.