طرح سکنا گامی در راستای مشارکت مردم در ارتقای کیفیت نان / لزوم آموزش مهارت پخت نانوایی ها

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان کامران پی عصر امروز در نشست ساماندهی تولید و توزیع و فروش آرد در رشت با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در ارزیابی کیفیت انواع نان اظهارداشت: این سامانه در راستای ارتقای کیفیت نان و با توجه به اهمیت دریافت نظرات و دیدگاههای مصرف ‌کنندگان در خصوص کیفیت و بهداشت نانهای تولیدی راه ‌اندازی شده است.

وی اعلام کرد: در این سامانه مصرف‌ کنندگان در زمان مراجعه به واحدهای نانوایی می ‌توانند در صورت تمایل به مشارکت در موضوع ارزیابی کیفیت نان، اقدام و نظرات خود را اعلام کنند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها در حوزه نان بستر مناسبی برای رقابت در توسعه کیفی نان در استان فراهم شده است.

وی در ادامه بر لزوم قانونمند شدن فعالیت عاملان فروش آرد از قبیل تجهیز آنها به صندوق مکانیزه فروش آرد، ارائه فاکتور و همچنین ثبت و ضبط اطلاعات فروش آرد تاکید کرد و از تمامی عاملان توزیع خواست اطلاعات مربوط به مقدار و نوع آرد خریداری نانوایان ثبت و به صورت مستمر به شرکت غله گزارش شود.

کامران پی همچنین بر ضرورت آموزش مهارت پخت نانوایان تاکید و خواستار نصب گواهی مهارت فنی و حرفه ای افراد شاغل در واحدهای نانوایی به صورتی که در معرض دید مشتریان باشد، شد.

وی در ادامه گذراندن این دورههای آموزشی را برای تمامی کارکنان نانوایی الزامی و نداشتن این گواهی را تخلف ذکر کرد.

مسئول آزمایشگاه شرکت غله نیز در این نشست ضمن تاکید بر لزوم شناسنامه دار شدن آردهای تولیدی کارخانجات آردسازی گیلان گفت: موارد قانونی مورد نظر سازمان استاندارد در خصوص تولید آرد باید از سوی کارخانجات آردسازی کاملا رعایت شود.