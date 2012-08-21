مسابقات ایروبیک انفرادی و تیمی شمالغرب کشور در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که عصر سه شنبه برگزار شد، با حضور تیمهایی هشت تیم تک نفره و سه نفره از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان و اردبیل برگزار شد.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: در این مسابقات که برای اولین بار در شمالغرب کشور برگزار می شد، 40 ورزشکار ایرئبیک کار حضور داشتند.

مرتضی تاج مهر با اشاره به میزبانی این استان برای اولین بار در بین استانهای شمالی کشور یادآور شد: این مسابقات محدودیت تیمی نداشت و از بین استانهای شرکت کننده هشت تیم به این رقابتها معرفی شده بود.

وی با اشاره به حضور اردبیل با چهار تیم در بخشهای انفرادی و تیمی اضافه کرد: داوران این مسابقات نیز از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی و از قهرمانان کشوری بودند تا مشکلی نیز در این زمینه نداشته باشیم.

رقابتها از کیفیت کشوری برخوردار بود

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان با اشاره به سطح این رقابتها با توجه به برگزاری اولین دوره آن در سطح استانهای شمالغرب کشور تصریح کرد: به تاکید داوران این مسابقات رقابتها در هر دو بخش انفرادی و تیمی از کیفیت کشوری برخوردار بود.

وی با اشاره به برگزاری یکروزه این رقابتها در تشریح اهداف برگزاری مسابقات متذکر شد: رشد و توسعه ورزشهای همگانی در جامعه، پویایی و تحرک در بین نسل جوان، آمادگی جسمانی، جلوگیری از رکود ذهنی و فکری نوجوانان، شناسایی استعدادهای ورزشی و.. از جمله مهمترین اهداف برگزاری این مسابقات بود.

تاج مهر این رقابتها را مرحله انتخابی برای مرحله نهایی و کشوری عنوان کرد و افزود: فدراسیون ورزشهای همگانی با منطقه ای کردن این مسابقات تلاش کرد که ضمن یکروزه کردن مسابقات و کاهش هزینه ها استقبال جوانان را از این رقابتها افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به برنامه های این هیئت در سال جاری تصریح کرد: در شهریورماه جاری کلاسهای مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی در دو بخش آقایان و بانوان را خواهیم داشت که می تواند در توسعه ورزشهای همگانی در استان تاثیرگذار باشد.

این مسئول با اشاره به برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی باشگاهی و رقابتهای سطح شهرستانی در مهرماه آینده ادامه داد: این رقابتها به میزبانی مرکز استان برگزار خواهد شد.

برگزاری 182 برنامه ورزشهای همگانی طی سال جاری

وی با اشاره به برگزاری 182 برنامه در حوزه ورزشهای همگانی استان از ابتدای سال جاری تاکنون افزود: تلاش کرده ایم در هر ماه و در هر کدام از شهرستانهای استان همایش بزرگ پیاده روی برگزار شود و تاکنون در این برنامه موفق بوده ایم.

تاج مهر به برگزاری همایش پیاده روی سراسری 26 خردادماه اشاره کرد و یادآور شد: دومین همایش سراسری پیاده روی طی سال جاری به میربانی اردبیل در مهرماه با مشارکت شبکه 3 صدا و سیما و براساس تقویم کشوری و استانی برگزار خواهد شد.

گفتنی است در پایان این مسابقات که با استقبال گسترده علاقمندان به ورزشهای همگانی و نمایشی روبرو شده بود، در بخش انفرادی وحید احمدنژاد و محمد فتاحی هر دو از اردبیل و علیرضا شاهرودی و شایان مثمر هر دو از ارومیه به مرحله نهایی و کشوری راه یافتند.

همچنین در بخش تیمی سه نفره نیز استانهای اردبیل و ارومیه موفق به راهیابی به مرحله کشوری شدند.

......................

عکس: وحید مقدم



