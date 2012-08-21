ایران انفجارهای اخیر در لیبی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست اتخاذ این قبیل اقدامات خشونت آمیز را در شرایطی که مردم انقلابی لیبی اولین انتخابات آزاد خود را با موفقیت برگزار نموده و با تشکیل کنگره ملی عمومی حرکت به سوی مردم سالاری را آغاز کرده اند، اقدامی غیر انسانی در جهت خواست دشمنان جهان اسلام تلقی کرد .
لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان اقدامات تروریستی در حال حاضر با ربایش 7 تن از مسئولان جمعیت هلال احمر کشورمان در لیبی مواجه است که از حدود سه هفته قبل در دست گروه های مسلح غیر قانونی این کشور گرفتار هستند.
در پی انفجارهای تروریستی اخیر در شهرهای طرابلس و بنغازی لیبی که به کشته و مجروح شدن تنی چند از شهروندان این کشور منجر شد، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این انفجارهای تروریستی را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست اتخاذ این قبیل اقدامات خشونت آمیز را در شرایطی که مردم انقلابی لیبی اولین انتخابات آزاد خود را با موفقیت برگزار نموده و با تشکیل کنگره ملی عمومی حرکت به سوی مردم سالاری را آغاز کرده اند، اقدامی غیر انسانی در جهت خواست دشمنان جهان اسلام تلقی کرد .
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