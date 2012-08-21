هشدار صلیب سرخ درباره پیامدهای اقدامات گروههای مسلح در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، با ادامه درگیریها در حلب و مناطق روستایی اطراف آن به سبب فعالیتهای گروههای مسلح که نیروهای ارتش را مجبور به دخالت برای پاکسازی شهر کرده است، تعداد کشته ها و مجروحان افزایش یافته و هزاران نفر هم بیخانمان شدهاند. با وجود این مشکلات داوطلبان هلال احمر سوریه همچنان به نیازمندان کمکرسانی میکنند.
"ماریان گاسر" رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در دمشق گفت: نبردهایی در داخل و اطراف شهرهایی به غیر از حلب نیز در جریان است و ما به شدت نگران آثار این درگیریها بر غیرنظامیان ساکن این مناطق هستیم.
بر این اساس با وجود شرایط پرتنش و شکننده در حلب، داوطلبان هلال احمر سوریه موفق شدهاند به هزاران نفر که بیشترشان در 80 مدرسه در اطراف شهر زندگی میکنند، کمکهای اضطراری ارائه دهند.
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