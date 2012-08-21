  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۳۷

هشدار صلیب سرخ درباره پیامدهای اقدامات گروههای مسلح در حلب

هشدار صلیب سرخ درباره پیامدهای اقدامات گروههای مسلح در حلب

کمیته صلیب سرخ ضمن هشدار در مورد ادامه درگیری ها در سوریه به سبب تحرکات خشونت آمیز گروههای مسلح مورد حمایت محور عربی ترکی غربی ضد سوری، از کمک رسانی داوطلبان هلال احمر این کشور به نیازمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، با ادامه‌ درگیریها در حلب و مناطق روستایی اطراف آن به سبب فعالیتهای گروههای مسلح که نیروهای ارتش را مجبور به دخالت برای پاکسازی شهر کرده  است، تعداد کشته ها و مجروحان افزایش یافته و هزاران نفر هم بی‌خانمان شده‌اند. با وجود این مشکلات داوطلبان هلال احمر سوریه همچنان به نیازمندان کمک‌رسانی می‌کنند.

"ماریان گاسر" رئیس دفتر نمایندگی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در دمشق گفت: نبردهایی در داخل و اطراف شهرهایی به غیر از حلب نیز در جریان است و ما به شدت نگران آثار این درگیری‌ها بر غیرنظامیان ساکن این مناطق هستیم.
 
بر این اساس با وجود شرایط پرتنش و شکننده در حلب، داوطلبان هلال احمر سوریه موفق شده‌اند به هزاران نفر که بیشترشان در 80 مدرسه در اطراف شهر زندگی می‌کنند، کمک‌های اضطراری ارائه دهند.
کد مطلب 1677687

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