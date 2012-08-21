هشدار صریح روسیه به غرب درباره هرگونه اقدام یکجانبه علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی اظهارات اخیر "باراک اوباما"، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه کشورهای غربی را از هر اقدام مداخله جویانه علیه سوریه برحذر داشت.

رئیس جمهوری آمریکا به تازگی مدعی شده در صورت استفاده از سلاحهای کشتار جمعی توسط نظام سوریه علیه شورشیان مسلح، واشنگتن اقدام به مداخله در این کشور می کند.

لاوروف این اظهارات را در دیدار با دیپلمات ارشد چینی و هیئتی از سوریه یک روز پس از سخنان تند اوباما درباره احتمال مداخله نظامی آمریکا در صورت به کارگیری سلاحهای شیمیایی علیه شورشیان از سوی دمشق بیان کرد.

این در حالی است که دولتهای روسیه و چین تا کنون سه بار با وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه از مداخله خارجی در مورد مسائل داخلی این کشور جلوگیری کرده اند.

وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر لزوم توجه به قواعد بین المللی و مفاد قوانین سازمان ملل یادآور شد: این تنها راه درست برای شرایط امروز است.

گفتنی است "دای بینگگوو" فرستاده ارشد دولت چین در سفر خود به مسکو با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور و "نیکلای پاتروشف" مشاور امنیت ملی وی دیدار کرد.