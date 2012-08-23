خبرنگار ورزشی خبرگزاری مهر شاهرود تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگار ورزشی خبرگزاری مهر شهرستان شاهرود ظهر پنج شنبه با حضور دکتر نوروزی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون والیبال و جمع کثیری از ورزش دوستان این شهرستان برگزار شد.

رئیس روابط عمومی هیئت والیبال استان سمنان در این مراسم از تلاش صادقانه و همت والای خبرگزاری مهر استان سمنان به ویژه خبرنگاران این خبرگزاری در شهرستان شاهرود، به دلیل پوشش مناسب اخبار مسابقات قهرمانی جوانان کشور (منطقه سه) تشکر کرده و از حسن توجه و مساعدت این عزیزان برای رشد و تعالی والیبال این استان، قدردانی کرد.

امیر عرب اسماعیلی افزود: یکی از معدود رسانه‌هایی که در این مسابقات همواره و بطور مستمر ما را همراهی کرده و به شایسته‌ترین وجه ممکن اخبار این مسابقات را پوشش می‌داد، خبرگزاری مهر بود.

عرب اسماعیلی با اشاره به تاخیر در برگزاری مراسم تجلیل از خبرگزاری مهر از سوی هیئت والیبال، گفت: برگزاری کلاس ارتقای مربیگری درجه 2 به یک و شروع مسابقات جام رمضان باعث این تاخیر شد، اما تقدیر از خبرنگار پر تلاش این خبرگزاری در هر شرایطی حتی برای لحظاتی کوتاه، برای ما بسیار مهم و پر اهمیت بود.

وی با بیان اینکه خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی هستند؛ تاکید کرد: خبرنگاران ورزشی بدون هیچ چشم‌داشتی در عرصه اطلاع‌رسانی و خبر تلاش می‌کنند و در این راه زحمات بسیاری متحمل می‌شوند، امید است این عزیزان با استعانت ازدرگاه خداوند متعال موفق وپیروز باشند.

این مراسم با حضور دکتر نوروزی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون والیبال، محمدرضا خالصی رئیس کمیته داوران هیئت والیبال استان سمنان، علیرضا یاری سرپرست کل مسابقات قهرمانی جوانان کشور(منطقه سه)، ناصر قاسمی رئیس کمیته فنی هیئت والیبال استان سمنان و جمع کثیری از ورزش دوستان این شهرستان برگزار شد.