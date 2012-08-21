نخستین طلای آزادکاران ایران بر سینه علی محمدزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن 50 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان، علی محمدزاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتایج (2 بر صفر)، (2 بر 2) و (6 بر یک) "اولکبیک ژولدوشبکوف" از قرقیزستان و قهرمان سال 2012 آسیا را شکست داد.

وی در دور بعد نیز توانست با نتایج (2 بر صفر) و (9 بر یک) "آندری واتسنکو" از اوکراین را شکست دهد که با این پیروزی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدزاده در این مرحله "گئورگی لیژاوا" از گرجستان را با نتایج (یک برصفر) و (یک بریک) شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. محمدزاده در دیدار فینال "روسلام سوزکایف" از آذربایجان را با نتایج (7 بر یک) و (یک بریک) شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

سمیر یاوری، رضا مظفری و حسین شهبازی نمایندگان اوزان 58، 69 و 85 کیلوگرم کشورمان نیز تا دقایقی دیگر برای کسب مدال برنز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان به مصاف حریفان خود می‌روند.

رقابت‌های پنج وزن نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان ظهر امروز سه شنبه در باکو آذربایجان آغاز شده که امشب با مشخص شدن نفرات برتر به پایان خواهد رسید.