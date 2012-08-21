به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در همایش فصلی کمیته راهبردی انتظامی قضایی استان لرستان تصمیم گیری قاطعانه در حیطه قضایی و انتظامی را ضروری دانست و اظهار داشت: استبداد در رأی آفتی بزرگ در این خصوص است که مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است.

وی در ادامه سخنان خود عملکرد دادگستری لرستان و نیروی انتظامی استان در بحث انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی را مطلوب دانست و این امر را ناشی از تعامل مطلوب بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی و همچنین همکاری مردمی عنوان کرد.

پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات قبلی نتایج رضایت بخشی داشته است

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین به مصوبات قبلی این کمیته اشاره کرد و گفت: پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات قبلی این جلسه باعث شده است که در بخشهای مختلف قضایی و انتظامی همکاری های لازم و مفید صورت پذیرفت بپذیرد.

بدری همکاری بیش از پیش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با معاونت همتراز خود در نیروی انتظامی را از جمله نتایج این تعامل دانست و بیان داشت: می طلبد نتایج این همکاریها مستند شود.

پیشگیری اولویت اول در تعامل میان دستگاه قضایی و انتظامی است

وی همچنین در ادامه سخنان خود پیشگیری را اولویت اول تعاملات بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دانست و بیان داشت: نباید یک مسئله را رها کنیم تا به معضل و یا بحرانی برای جامعه تبدیل شود، بلکه باید کارکارشناسی وراهکارهای اجرایی را در دستور کار قرارداد.

رئیس کل دادگستری لرستان در خصوص پرونده های مهم قضایی و انتظامی نیز یادآور شد: اینگونه پرونده ها نیازمند نظارت ویژه هستند، به خصوص پرونده هایی که به دنبالش فساد ایجاد می شود.

بدری با اشاره به این موضوع که جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز اخیرا افزایش یافته است، عنوان کرد: تسریع در رسیدگی به این جرایم از اولویتهای کاری دستگاه قضایی و انتظامی است چرا که این معضل، عرصه را برای حضور سوداگران فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه بالا رفتن قیمت ارز باعث شده مبادی ورودی بیش از پیش کالا وارد کنند که اکثر موارد قانونی وارد نمی شوند، یادآور شد: این معضل ناشی از مباحث اقتصادی و سیاستهای بانک مرکزی است نه کمکاری قضایی یا انتظامی، بلکه نیروهای قضایی و انتظامی به درستی به وظیفه خود عمل کرده اند و باید این مهم را جدی تر در دستور کار قرار دهند.

حفاظت فیزیکی نیازمند همکاری بیش از پیش نیروی انتظامی است

رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه سخنان خود بر ضرورت حفاظت فیزیکی از واحدهای قضایی تاکید کرد و گفت: باید در این مورد راهکارهای مناسب میان این دو دستگاه و همکاری بیش از پیش از سوی نیروی انتظامی صورت پذیرد.

بدری همچنین با تأکید بر افزایش سطح آگاهیهای عمومی مردم در این زمینه، همکاری صادقانه صدا و سیما را در خصوص پخش کلیپهای آموزشی مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خواستار شد وابراز امیدواری کرد که صدا و سیما با تعامل بیشتر و حساس تری به این موضوع بپردازد.

وی در ادامه سخنان خود به گسترش کمپهای ترک اعتیاد در راستای بهبود معتادین اشاره کرد و گفت: کمپ تخصصی ترک اعتیاد بانوان در بروجرد به نحو احسن قدم های مفیدی را برداشته است.

افزایش آمار طلاق هشدار دهنده است

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین در مورد افزایش آمار طلاق در استان هشدار داد و یادآور شد: آمار طلاق سال 90 نسبت به سال قبل از آن در حدود 17 درصد رشد داشته است که رقم بالای محسوب می شود.

بدری با بیان اینکه مطابق مطالعات اخیر60 درصد طلاقها در 5 سال اول زندگی به ثبت رسیده است، فعالیت موثر مراکز مشاوره قضایی و انتظامی را در این خصوص منوط به همکاری سازمان بهزیستی استان با در اختیار داشتن مشاورین خانواده و روانشناسان دانست که می توانند با معاونتهای آموزشی قضایی و انتظامی تعاملات مستمر و مفیدی را داشته باشند.