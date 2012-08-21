بلاتکلیفی مصوبات دولت در لرستان/ بزرگترین پروژه داروسازی معطل تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قائد رحمت با انتقاد از اجرا نشدن برخی از مصوبات هیئت دولت در سفرهای استانی اظهار داشت: عملیاتی شدن هر یک از مصوبات هیئت دولت موجب ایجاد اشتغال برای هزاران نفر به ویژه در استان‌های محروم خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های اساسی و زیربنایی به خصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته می‌تواند اشتغال‌زایی بسیار خوبی را در این مناطق به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرا نشدن بسیاری از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در لرستان تصریح کرد: پروژه فولاد ازنا از جمله این پروژه‌هایی است که احداث آن برای بیش از ۱۵ هزار نفر فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه مدت‌ها از تصویب بزرگترین پروژه داروسازی خاورمیانه در شهرستان ازنا می‌گذرد، عنوان کرد: به دلیل به موقع پرداخت نشدن اعتبارات هنوز اقدامی برای اجرای آن انجام نشده و امیدواریم با پی‌گیری‌هایی که از طریق معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته هر چه سریع‌تر این پروژه اجرا شود تا شغلی برای افراد جویای کار به وجود آید.

این نماینده مجلس نهم در ادامه افزود: پروژه آب معدنی گهر در شهرستان دورود نیز از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به استان لرستان است که اجرای آن می‌تواند ۱۰ هزار فرصت شغلی را در این استان محروم به وجود آورد اما متاسفانه به دلیل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی این پروژه تعطیل شد.

قائدرحمت تصریح کرد: اختصاص اعتبار و اجرای مصوبات سفرهای هیئت دولت موجب دگرگونی در وضعیت اشتغال بسیاری از استان‌ها به ویژه مناطق محروم خواهد شد و تا حدود زیادی مشکل بیکاری را رفع خواهد کرد.

دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هر یک از استان‌های کشور دارای مزیت‌های خاص خود هستند و اگر سرمایه‌گذاری لازم در این مزیت‌ها انجام شود، قطعا زمینه اشتغال‌زایی را فراهم خواهد کرد.