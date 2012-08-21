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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۰۹

میرعلی اکبری خبر داد:

تمامی آزادگان دامغان جانباز بالای 25 درصد شدند

تمامی آزادگان دامغان جانباز بالای 25 درصد شدند

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دامغان گفت: تمامی آزادگان این شهرستان با هماهنگی صورت گرفته و حضور در کمیسیون پزشکی موفق به دریافت جانبازی بالای 25 درصد شدند.

سید علی اکبر میرعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه تمامی ازادگان دامغان موفق به دریافت جانبازی بالای 25 درصد شدند، اظهار داشت: شهرستان دامغان دارای 33 آزاده دوران هشت سال دفاع مقدس است که تحت پوشش اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان قرار دارند.

وی افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته در راستای خدمت به آزادگان براساس استفساریه ماده 13 قانون ایثارگران و تصویب مجلس شورای اسلامی کلیه حقوق و مرخصی دوران اسارت آزادگان پرداخت خواهد شد که تاکنون براساس این قانون تعدادی از آزادگان موفق به دریافت حقوق و مرخصی دوران اسارت شدند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان خاطر نشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران می کوشد خدمات خوبی را به آزادگان و خانواده آنان در تمامی زمینه ها ارائه دهد.

کد مطلب 1677697

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