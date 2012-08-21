پایان تلاش آزادکاران اوزان نخست ایران با یک طلا و سه برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان امروز سه شنبه در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد که در پایان این رقابت کشتی‌گیران کشورمان صاحب یک مدال طلا و سه مدال برنز شدند.

براساس این گزارش، در وزن 50 کیلوگرم علی محمدزاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتایج (2 بر صفر)، (2 بر 2) و (6 بر یک) "اولکبیک ژولدوشبکوف" از قرقیزستان و قهرمان سال 2012 آسیا را شکست داد. وی در دور بعد نیز توانست با نتایج (2 بر صفر) و (9 بر یک) "آندری واتسنکو" از اوکراین را شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی راه یابد. محمدزاده در این مرحله "گئورگی لیژاوا" از گرجستان را با نتایج (یک بر صفر) و (یک بر یک) شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. محمدزاده در دیدار فینال "روسلام سوزکایف" از آذربایجان را با نتایج (7 بر یک) و (یک بر یک) شکست داد و صاحب مدال طلای جهان شد.

امروز همچنین در وزن 58 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان سمیر یاوری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتایج (4 بر 2) و (2 بر صفر) از سد "اردن باتارچولون" از مغولستان گذشت. یاوری در دور بعد نیز "سراج‌الدین حسن‌اف" از ازبکستان را با نتایج (5 بر 4) و (7 بر 4) مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی برای حضور در دیدار فینال به مصاف "تیموراز گوریف" از روسیه رفت و با نتایج (صفر بر 5)، (یک بر صفر) و (صفر بر یک) شکست خورد و به دیدار رده بندی راه یافت. یاوری در دیدار رده‌بندی با نتیجه 4 بر صفر "آوتانولی کیوتسادزه" از گرجستان را شکست داد و به مدال برنز جهان دست یافت.

در وزن 69 کیلوگرم این مسابقات نیز رضا مظفری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتایج (یک بر صفر) و (5 بر صفر) "یرکبولان تیلیو" از قزاقستان را شکست داد اما در دور بعد با نتایج (یک بر 3) و (یک بر 4) مغلوب "اوماری گورجیدزه" از گرجستان شد. مظفری با راه یافتن کشتی‌گیر گرجستانی به دیدار فینال به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در گروه بازنده‌ها با نتایج (صفر بر 5)، (یک بر صفر) و (یک بر صفر) حریفش را مغلوب کرد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. مظفری در این دیدار "صبری صبریف" از بلغارستان را با نتایج (یک بر صفر) و (6 بر صفر) شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن 85 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان حسین شهبازی پس از استراحت در دور اول در دور بعد با نتایج (یک بر یک)، (صفر بر یک) و (3 بر 2) از سد "ارن توران" از ترکیه گذشت و در دور سوم "اریک تیله" از آلمان را با نتایج (صفر بر یک)، (3 بر صفر) و (4 بر صفر) شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. شهبازی برای حضور در دیدار فینال به مصاف "چرمن باگایف" از آذربایجان رفت و با نتایج (2 بر صفر) و (2 بر یک) مغلوب این کشتی گیر شد و به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد. وی در دیدار رده بندی با نتایج (6 بر صفر) و (2 بر صفر) "گئورگی وانچف" از بلغارستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن 42 کیلوگرم این مسابقات مرتضی فرزین‌فر در دیدار نخست خود با نتایج (3 بر یک) و (8 بر صفر) مغلوب "آنتوان ژانژیگیتوف" از قزاقستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، فرزین‌فر از دور رقابت‌ها کنار رفت.

پیکارهای پنج وزن دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان از ساعت 13:30 فردا چهارشنبه در باکو آذربایجان برگزار می‌شود که نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود می‌روند.