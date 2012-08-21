شرایط در جنوب و مرکز یمن همچنان ناپایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، با بهبود شرایط در استانهای شمالی یمن بسیاری از افرادی که قبلا بیخانمان بودند، اکنون به خانه خود بازگشته اند و برای بازسازی به کمک نیاز دارند. در همین حال کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تلاش است تا برای امرار معاش به آنها کمک کند.
بر این اساس در طول چند هفته گذشته حملات متناوب به خصوص در استانهای صنعا و ابین منجر به مرگ چندین غیرنظامی شده است. "اریک مارکلی" رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این کشور گفت: بیخانمانان داخلی یا به دلیل میزان بالای خرابیها، مثلا در زنگبار و یا به دلیل ترس از شروع دوباره درگیریها، رغبت چندانی به بازگشت به خانه ندارند.
وی افزود: در شمال شرایط متفاوت است. پس از سالها زندگی در شرایط سخت اردوگاههای درون و اطراف صعده، آن هم فقط با توسل به کمکهایی که کمیته بینالمللی صلیب سرخ ارائه داده است بیخانمانان داخلی روند بازگشت به خانههای خود را آغاز کردهاند.
طرح خرد اقتصادی کمیته بینالمللی صلیب سرخ که در ماه مه 2012 در صعده راهاندازی شد نه تنها برای بازگشتیها جیره چهارماهه غذا و مصالح لازم برای ساخت سرپناه و لوازم ضروری زندگی را تدارک میبیند، بلکه با فعالیتهای درآمدزای خود به آنان ثبات مالی و توان تأمین خانواده را نیز میدهد.
تا کنون حدود 4200 نفر کمکهایی از این دست را از صلیب سرخ دریافت کرده و به خانههای خود بازگشتهاند. از سال 2007، کمیته بینالمللی صلیب سرخ به 23هزار بیخانمان در 10 اردوگاه در داخل و اطراف شهر صعده غذا و دیگر اقلام، و نیز آب شرب، سرپناه و وسائل بهداشتی داده است.
در ماه مه امسال نیز کمیته بینالمللی صلیب سرخ و وزارت کشاورزی پروژهای را به منظور بازسازی مزرعه العاشه آغاز کردند تا موجب بهبود محصولات کشاورزان و در نتیجه افزایش درآمد ساکنان گردد.
در همین رابطه "مصطفی بن مسعود" رئیس دفتر نمایندگی فرعی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در عمران گفت: نتیجه این پروژه ارائه بذرهایی با کیفیت بهتر خواهد بود که توزیع شده و یا به قیمت یارانهای به دیگر کشاورزان فروخته میشوند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ علاوه بر پروژههای درآمدزای خود در شمال کشور به کمکرسانی به غیرنظامیان سایر نقاط کشور هم ادامه داده است. .
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