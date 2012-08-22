صادق گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، سرانجام سکوت خود را شکست و از بسیاری بدرفتاری ها و بی توجهی های اهالی کشتی به مدال نقره اش در المپیک 2012 لندن گفت. این آزادکار جوان ملایری که پیش از نقره المپیک، چندین مدال طلای آسیایی در رده های مختلف سنی و همچنین یک مدال برنز و دو مدال نقره رقابتهای جهانی را نیز در کارنامه داشت، هم اکنون شرایط روحی و روانی چندان مناسبی ندارد و از برخورد برخی منتقدان گله مند است.

موفقیت در المپیک وظیفه من بود

گودرزی در ابتدای گفتگویش با خبرنگار مهر با صراحت به نتیجه ای که در المپیک لندن به ثبت رساند اشاره کرد و گفت: به هیچ عنوان قصد ندارم مقدار پاداش مدال آوران و از کمی و زیادی 100 سکه یا 200 سکه مدال آوران سخن بگویم. کسب مدال المپیک وظیفه من بود و این مدال در ازای لطف و محبت مردم کشورم که همواره مشوق من بودند، کار چندان بزرگی نبود، اما سرخوردگی و ناراحتی من به دلیل برخی اظهارات اهالی کشتی و منتقدان است که به محض بازگشتم از لندن از آنان شنیدم. گویا مدال نقره المپیک برای این دوستان مدال ارزشمندی نبود و من باید حتما با طلا به ایران بازمی گشتم! البته من انجام وظیفه کردم و این افتخار در مقابل رفتار محبت آمیز مردم ایران هیچ است، اما همین مدال چیزی است که شاید بسیاری از همین منتقدان آرزوی آنرا داشتند!

چهار سال مدال آوری کم است؟

آزادکار وزن 74 کیلوگرم تیم ملی ادامه داد: رقابتهای جهانی 2009 دانمارک را در عین فشار و سختی مسابقات با کسب یک مدال برنز به اتمام رساندم و در رقابتهای جهانی 2010 مسکو و 2011 استانبول در عین رسیدن به فینال و تلاش بی حد و مرز به دو مدال نقره و نایب قهرمانی جهان دست یافتم. در المپیک 2012 لندن هم جانانه تا پای فینال جنگیدم و بنا به دلایل مختلفی نتوانستم با غلبه بر حریف تکنیکی و قدرتمند آمریکایی، طلسم ناکامی در فینال ها را بشکنم. آیا این مدالها برای یک ملی پوش کم است و آیا نه اینکه همواره با کسب مدال و امتیاز توانستم در رده بندی تیمی برای تیم ملی کشورمان تاثیر گذار باشم؟ من 4 سال برای مدال المپیک زحمت کشیدم، ولی در حالیکه با مدال نقره به ایران بازگشتم، باز هم مورد هجوم برخی منتقدان قرار گرفتم. انگار که با ناکامی روبرو شده ام و دست خالی از المپیک به کشور بازگشتم!

رسول خادم بهتر از همه مرا شناخت

مرد نقره ای کشتی آزاد ایران به نکته جالبی در خصوص رسول خادم اشاره کرد و گفت: خادم از همان ابتدای حضور در راس امور تیم ملی و تمرینات آماده سازی به خوبی مرا شناخت و با اشراف کامل بر روحیات من، همواره حرفهای جالبی می زد که هم اکنون به صحت این اظهارات و آینده بینی او رسیدم! خادم به خوبی مرا شناخت و به من یاد داد اگر با مدال المپیک هم به ایران بازگردی، باز هم از سوی برخی منتقدان با حسادت روبرو می شوی و مورد انتقاد قرار می گیری! هم اکنون به این نتیجه رسیدم و به خوبی به من اثبات شد برخی قهرمانان و مدال آوران، خیلی زود فراموش می شوند و ممکن است قربانی حسادت شوند. منظور رسول خادم همین رفتاری بود که در این مدت شاهد آن بودم و به خوبی آنرا تجربه کردم.

با انگیزه بیشتری باز می گردم

نایب قهرمان المپیک 2012 لندن بلافاصله بعد از پائین آمدن از سکوی اهدای مدال در اظهار نظری عجیب و دور از انتظار گفت تصمیم به خداحافظی از کشتی گرفته و دیگر انگیزه ای برای ادامه کار در عرصه ملی ندارد، اما گودرزی هم اکنون از بازگشتی قوی تر به میدان حرف می زند و از آینده ای طلایی می گوید: رفتارهای کنونی و بی توجهی برخی اهالی کشتی و منتقدان به موفقیتم در المپیک لندن، در عین تبعات منفی روحی و روانی، تبعات مثبتی هم داشت و آن هم ایجاد انگیزه ای بیشتر و قوی تر برای بازگشت به میدان است. من قصد دارم پاسخ منتقدان را با کسب موفقیت های بعدی بدهم و رنگ و بوی طلایی به مدال های آتی خود در میادین جهانی ببخشم.