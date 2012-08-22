  1. دين، حوزه، انديشه
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

نخستین فصلنامه اسلامی روسیه منتشر شد

نخستین فصلنامه اسلامی روسیه با عنوان "مسلمان" با هدف معرفی وضعیت مسلمانان روسی و غیر روسی و آداب و رسوم مسلمانان جهان در مسکو منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرس، نخستین فصلنامه مستقل روسیه به نام "مسلمان" که درباره زندگی و وضعیت مسلمانان روسی و غیرروسی و درباره مد و مدل های اسلامی، فرهنگ و غذاهای اسلامی، آداب و رسوم و شیوه زندگی اسلامی است، به تازگی منتشر شده است.

لاؤورا عبداللایف معاون تحریریه این مجله اظهار داشت: این مجله به گروه دینی یا اجتماعی خاصی اشاره ندارد، بلکه درباره بشری است که به خداوند عزوجل ایمان دارند.
 
وی افزود: در این مجله موضوعاتی خارج از چارچوب قوانین اسلامی که با شریعت و آداب مسلمانان مخالف باشد، وجود ندارد.
 
در بخش هایی از این مجله 96 صفحه ای به راهنمایی گردشگران و معرفی اماکن اسلامی در سه شهر مکه ، لندن و مسکو می پردازد.
 
مجله مسلمان در مسکو، تاتارستان، بیشکک، داغستان و جمهوری چچن توزیع شده است.
