موقوفات مازندران از اختیار نااهلان خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جریان بازدید از موسسه فرهنگی قرآنی نورالهدی ساری با اشاره به جایگاه وقف در اسلام گفت: وقف برای همه مسلمین واژه آشنایی بوده اما وقف برای مسلمانان شیعه هدفمند و بهترین روش نگهداری موقوفات است.

وی افزود: پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از هرگونه شک و شبهه جلسه ای با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تشکیل تا با تنظیم وقف نامه با رعایت اصول و ضوابط شرعی موسسه فرهنگی قرآنی نورالهدی با مدیریت و تولیت موسسین نگهداری شود.

طاهایی اضافه کرد: هیچ کار فرهنگی برای اصلاح امور جامعه و مقابله با جنگ نرم قابل قیاس با قرآن مجید نیست و وقتی مردم با قرآن مأنوس شوند و خود را به نور هدایت و حقیقت قرآن آراسته نمایند بدون شک هر گونه فتنه و گمراهی در جامعه در نطفه خفه خواهد شد و بصیرت و آگاهی در انسان متبلور می شود.

استاندار مازندران گفت: بیش از پنج هزار مسجد و حسینیه در مازندران وجود دارد که امید است با همت و تلاش قاریان و حافظان، نور هدایت در سراسر فضای مساجد و حسینیه های استان آکنده شود.

سید مهدی احمدی، عضو هیئت موسس موسسه نورالهدی نیز گفت: فاز اول موسسه نورالهدی در دو طبقه شامل سالن قرائت، فروشگاه محصولات فرهنگی، واحدهای اداری، سالن همایش و کلاسهای آموزشی و هوشمند با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال با مشارکت 70 درصد خیران و 30 درصد ادارات احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت و فاز دوم شامل مهمانسرای مهمانان داخلی و خارجی نیازمند به بیش از دو میلیارد ریال اعتبار است.

وی از همه خیران و ادارات خواست در ساخت و تکمیل فاز دوم موسسه قرآنی مشارکت تا این مرکز زیبنده کتاب آسمانی باشد.