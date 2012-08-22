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۱ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۱۷

امانی خبر داد:

آمادگی انجمن سردخانه داران مازندران برای ذخیره محصولات صادراتی

آمادگی انجمن سردخانه داران مازندران برای ذخیره محصولات صادراتی

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن سردخانه داران و سورتینگ داران مازندران از آمادگی این انجمن جهت ذخیره سازی محصولات برای بازار داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امانی در نشست هم اندیشی اعضای انجمن خواستار افزایش نرخ حق الحفاظ سردخانه و سورتینگ شد.

وی افزود: بدلیل پایین بودن این نرخ واحدهای سردخانه و سورتینگ سوددهی لازم را نداشته و قادر به پرداخت اقساط بانکی و هزینه های جاری خود نیستند.

امانی از توافق با صندوق حمایت از کشاورزی برای پرداخت تسهیلات کم بهره به اعضای انجمن خبر داد و افزود: با یکی از نمایندگی های بیمه ایران با تخفیف ویژه برای اعضا همکاری داریم.

رئیس انجمن آمادگی اعضا را در شرایط خاص فعلی جهت همراهی و کمک به مسئولان برای ذخیره سازی میوه، مرکبات و کیوی حتی برای صادرات اعلام داشت.

کد مطلب 1677714

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