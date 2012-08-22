آمادگی انجمن سردخانه داران مازندران برای ذخیره محصولات صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امانی در نشست هم اندیشی اعضای انجمن خواستار افزایش نرخ حق الحفاظ سردخانه و سورتینگ شد.

وی افزود: بدلیل پایین بودن این نرخ واحدهای سردخانه و سورتینگ سوددهی لازم را نداشته و قادر به پرداخت اقساط بانکی و هزینه های جاری خود نیستند.

امانی از توافق با صندوق حمایت از کشاورزی برای پرداخت تسهیلات کم بهره به اعضای انجمن خبر داد و افزود: با یکی از نمایندگی های بیمه ایران با تخفیف ویژه برای اعضا همکاری داریم.

رئیس انجمن آمادگی اعضا را در شرایط خاص فعلی جهت همراهی و کمک به مسئولان برای ذخیره سازی میوه، مرکبات و کیوی حتی برای صادرات اعلام داشت.