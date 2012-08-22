3 دستگاه کامیون موادغذایی از آمل به مناطق زلزله‌ زده آذربایجان ارسال شد

مدیرعامل شرکت تولیدی نان صنعتی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان این کمک شامل شش تن برنج و هفت تن آرد نان در بسته های پنج کیلوگرمی بوده است.
اسماعیل غیار افزود: حدود 850 کیلوگرم ماکارونی، دو هزار قوطی کنسرو لوبیا و ماهی، هزار قوطی کنسرو عدس وهزار عدد آب معدنی از سوی شرکت تولیدی نان صنعتی امیر نان مازندران به مناطق زلزله زده هریس ارسال شد.
وی اضافه کرد: 100کارتن کیک و کلوچه و 50 کارتن پودر رختشویی از دیگر کمک های اهدایی این شرکت به هموطنان در مناطق زلزله زده در هریس آذربایجان شرقی است.
مدیرعامل شرکت تولیدی نان صنعتی مازندران اضافه کرد: این اقدام خودجوش و از سوی شرکت با هدف ابراز همدردی با مردم مناطق زلزله زده آذربایجان انجام شده است .
آمل - خبرگزاری مهر: در ادامه ارسال کمکهای مردمی برای زلزله زدگان در آذربایجان شرقی، سه دستگاه کامیون مواد غذایی از سوی یک شرکت خصوصی تولیدی نان صنعتی از آمل به مناطق زلزله زده هریس ارسال شد.
مدیرعامل شرکت تولیدی نان صنعتی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان این کمک شامل شش تن برنج و هفت تن آرد نان در بسته های پنج کیلوگرمی بوده است.
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