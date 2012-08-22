3 دستگاه کامیون موادغذایی از آمل به مناطق زلزله‌ زده آذربایجان ارسال شد

مدیرعامل شرکت تولیدی نان صنعتی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان این کمک‌ شامل شش تن برنج و هفت تن آرد نان در بسته های پنج کیلوگرمی بوده است.



اسماعیل غیار افزود: حدود 850 کیلوگرم ماکارونی، دو هزار قوطی کنسرو لوبیا و ماهی، هزار قوطی کنسرو عدس وهزار عدد آب معدنی از سوی شرکت تولیدی نان صنعتی امیر نان مازندران به مناطق زلزله زده هریس ارسال شد.



وی اضافه کرد: 100کارتن کیک و کلوچه و 50 کارتن پودر رختشویی از دیگر کمک های اهدایی این شرکت به هموطنان در مناطق زلزله زده در هریس آذربایجان شرقی است.



مدیرعامل شرکت تولیدی نان صنعتی مازندران اضافه کرد: این اقدام خودجوش و از سوی شرکت با هدف ابراز همدردی با مردم مناطق زلزله زده آذربایجان انجام شده است .