قد خمیده یاسوج زیر بار ترافیک/ گره ای که فردا با دندان هم باز نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال 1342 بود که دولت وقت در راستای سیاست اسکان عشایر، شهر یاسوج را بنا نهاد و اقدام به احداث ابنیه های شهری کرد.

از آن سال تاکنون نزدیک به پنج دهه می گذرد و یاسوج رشدی 50 برابری داشته است. شهری که در سال 1344 فقط دارای یک خیابان اصلی بود، امروزه از گسترش و توسعه زیادی برخوردار شده به طوری که تاکنون بالغ بر 18 کیلومتر وسعت یافته‌ و جمعیت آن از 10هزار نفر در دهه 50 به 110 هزار نفر در ابتدای دهه 90 رسیده است.

رشد سرطان گونه این شهر حالا روز به روز بر معضلات شهری و اجتماعی می افزاید. ترافیک یکی از این معضلات شهری است که زندگی شهرنشینی را به کام شهروندانش تلخ کرده است.

یاسوج که طبیعت اطراف آن جسم و جان هر بیننده ای را می نوازد حالا در درون گرفتار بیماری به نام ترافیک است که روح و روان شهروندان را می آزارد.

بیماری که نسخه های هر روزه شورای ترافیک علاجش نکرده، بلکه مسکنی است که درد را تسکین می کند اما درمان نمی کند.

براین اساس است که شهروندان یاسوجی هر روز با تابلوهای جدید و تغییر معابر و باز و بسته شدن تقاطع ها مواجه می شوند اما این ها هیچ دردی از ترافیک دوا نمی کنند بلکه ترافیک را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می کنند.

این روزها و در روزهایی که پایتخت طبیعت ایران میزبان جنوبیهای گرمازده و مسافران تابستانی است، ترافیک، روی نمایان کرده و بیشتر رخ نشان می دهد تا گردشگران هم سهمی از این سوغات نامیمون ببرند.

در این میان آنگونه که باید تدبیری برای این معضل اندیشیده نشده و روز به روز بر شدت آن افزوده می شود تا شهر یاسوج با کمترین زیرساختهای شهری، حداقل در این یک مورد تنه به تنه کلان شهرها بزند.

حالا عدم توسعه زیرساختهای شهری متناسب با رشد شهر یاسوج، نبود طرح و سند چشم انداز توسعه شهر، مهاجرپذیری بی رویه، ضعف فرهنگ شهرنشینی در کنار افزایش خودروهای شخصی، هر روز گلی به جمال یاسوج می زنند و معلوم نیست تا چند سال آینده چه بر سر این پایتخت طبیعت ایران بیاورند.

شهری که احداث زیرگذر رو گذر برای آن به رویایی می ماند که در این 50 ساله تاکنون یک بار به واقعیت پیوسته و قرار است هفته آینده به بهره برداری برسد.

با این حال به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کهگیلویه و بویراحمد، ظرفیت خیابانهای شهر یاسوج متناسب با تعداد خودروهای موجود نیست و نیاز به تعریض خیابانها به شدت احساس می شود.

سرهنگ کرم‌ الله حسینی حسینی می گوید: سالانه تعداد زیادی خودرو در این استان شماره گذاری می شود که متناسب با این افزایش خودرو باید نسبت به تعریض خیابان ها و ساخت پارکینگ برای جلوگیری از ترافیک اقدام کرد.

اما اگر چه شهرداری یاسوج طی سه سال اخیر اقداماتی را در این خصوص انجام داد ولی به دلیل ضعف مالی شهرداری نیمه تمام مانده است.

همچنین به گفته حسینی، هیچگونه پارکینگ استانداردی در شهر یاسوج وجود ندارد و این موضوع بارها در جلسات بیان شده اما نتیجه ای در بر نداشته است.

وی می افزاید: نبود پارکینگ در خیابانهای اصلی شهر یاسوج باعث شده خودروها در محلهای ممنوعه توقف کنند و باعث ایجاد ترافیک شوند.

با این حال رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، ساختار غیر استاندارد برخی معابر و خیابانها و میادین شهر یاسوج و نبود زیرگذر و پل هوایی برای عبور عابران از خیابان را از دیگر دلایل ترافیک بالای این شهر عنوان می کند.

رئیس شورای شهر یاسوج هم توزیع نامناسب خدمات شهری در مرکز شهر یاسوج را از دلایل ترافیک بالای این شهر می داند و می گوید:هم اکنون کیلنیکهای پزشکی مطب پزشکان، دفاتر وکلا، مهندسین و خدمات رایانه ای در مرکز این شهر قرار دارند که این مسئله منجر به افزایش آمد و رفت به مراکز اصلی شهر شده است.

ابراهیم عبدالی اضافه می کند: همچنین وجود بازار عمده فروشان در یکی از خیابانهای مرکزی بر شدت ترافیک در این نقطه افزوده است.

او که خود کارشناس ارشد شهرسازی است، علاوه بر این ها، عدم وجود پایانه های شهری و وجود ایستگاههای برخی مناطق روستایی در بخش مرکزی شهر را از دیگر علل این معضل عنوان می کند و می گوید: مشکلات و تنگناهای کنونی شهر یاسوج، ناشی از عدم برنامه ریزی دقیق شهری و منطقه ای در این شهر است.

با وجود این بیش از دو سال است که مسئولین شهری و استانی خبر از تدوین طرح جامع ترافیک یاسوج می دهند اما هنوز خبری از آن نیست.

طرحی که گفته می شد در آن گره ترافیکی 20 نقطه شهر یاسوج شناسایی و راهکار لازم برای اصلاح آن توسط مشاور ارائه می شود.

قرار بود این طرح ظرف دو ماه مطالعه و با تامین اعتبار اجرا شود اما یکسال از آن روزمی گذرد و به نظر می رسد با توجه به ترافیک کنونی شهر یاسوج، این طرح یا مطالعه و اجرا نشده و یا هم ناکام مانده است.

همچون بازار عمده فروشان یاسوج که سالهاست مسئولان از انتقال آن به مکان دیگری خبر می دهند اما هنوز در این خیابان آب از آب تکان نخورده است.

با این حال شهر یاسوج از بی برنامگی و نبود مدیریت هماهنگ و منسجم رنج می برد. شهری که حل مشکلاتش از توان تنها یک دستگاه که آن هم در پرداخت حقوق پرسنلش مانده، خارج است و نیاز به همت همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان دارد.

بی شک تعلل در این مسئله، روز به روز بر ابعاد مشکلات این شهر و گره بر گره ها می افزاید. گره ای که شاید امروز با دست باز شود اما فردا با هیچ دندانی باز نمی شود.

شریف اسلامی