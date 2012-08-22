پایان ساماندهی گلزار شهدای بهشهر تا فصل سرما

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی رضایی شامگاه سه شنبه در جمع مدیران شهرستان بهشهر در روستای سفید چاه این شهرستان اظهار داشت: مازندران دارای هزار و 588 گلزار شهدا بوده که 500 گلزار شهدا ساماندهی شده است.

وی افزود: ساماندهی گلزار شهدا متاسفانه با توجه به آغاز آن به دلیل جلوگیری برخی از خانواده های شهدا طولانی شده و در قسمتی از کف سازی و ساخت و ساز معطلی داشتیم و در مسقف کردن نیز اوقاف و میراث فرهنگی مانع ما شدند که مسقف نشود.

به گفته رضایی، ساماندهی گلزار شهدا باید اصولی و درست باشد و در این رابطه حساسیت ویژه داریم و در سفید چاه نیز به دلیل اینکه این گلزار شهدا، شهدای بهشهر، گلوگاه و تعدادی از شهدای استان گلستان و سمنان را در خود جای داده دارای حساسیت ویژه ای است.

وی ادامه داد: در کار ساخت و ساز گلزار شهدا، کسی حق مداخله ندارد و هر اتفاقی باید با هماهنگی بنیاد شهید باشد و در این رابطه ساماندهی گلزار شهدا با هماهنگی بنیاد شهید و فرمانداری بهشهر انجام می شود.