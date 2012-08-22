900 تن پسته در قم تولید شد

رضا سیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمینه های مناسب تولید پسته در قم افزود:‌ پارسال 946 تن پسته در قم تولید شد.

وی با بیان اینکه تولید کشاورزی در محصولات باغی و زراعی کم آفت و کم خطر بوده است ابراز داشت: محصولات سردسیری و گرمسیری در قم به نحو مطلوب تولید شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با اعلام اینکه برداشت محصول پسته از 15 روز دیگر آغاز می شود ادامه داد: میزان تولید و تعداد سطوح زیر کشت این محصول در قم هرساله در حال افزایش است.

سیار سطوح زیر کشت محصول پسته را پنج هزار و صد هکتار اعلام کرد و عنوان داشت: در حال حاضر یک هزار و 800 هکتار از سطوح زیر کشت این محصول به باروری رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه این سازمان برای توسعه باغات پسته اشاره کرد و ابراز داشت: کشت پسته با شرایط اقلیمی قم سازگار است و از این رو برای گسترش باغات پسته اعتبارات ارزان با کارمزد هفت درصد و بازپرداخت 15 ساله در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم اضافه کرد: در حال حاضر محصول پسته در بخش جعفرآباد، جاده قدیم تهران، قمرود، قنوات، جاده کاشان و حومه قم زیرکشت است.

سیار با اظهار اینکه محصول پسته محصولی کم مصرف در آب است گفت: دولت اعتبارات خوبی تا سقف 85 درصد کمک بلاعوض برای اجرای آبیاری قطره ای در نظر گرفته است که سهم آورده کشاورز فقط 15 درصد است.

وی افزود: تسهیلات هفت درصدی برای احداث باغ به کشاورزان تخصیص داده می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: چهار گروه کمیته فنی در گازران، قمرود، قنوات و حومه تشکیل شده است که مسیر بررسی فنی تقاضاهای احداث باغات پسته را کوتاه تر می کنند.

سیار افزود: این کمیته ها از نظر فنی و اقتصادی طرح ها را بررسی و به بانک می فرستند تا متقاضیان بتوانند راحت تر از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

وی با اعلام اینکه سقف پرداختی برای متقاضیان وجود ندارد ابراز داشت: اعتبار این طرح از محل ستاد طرح های توسعه کشاورزی استان با کارمزد هفت درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم بیان کرد: متقاضیان باید دارای شرایطی چون عدم بدهی معوق به سیستم بانکی، عدم ضمانت بدهکارهای بدحساب باشند و میزان اعتبار به اندازه زمین زراعی و آب بستگی دارد.

سیار در ادامه از کشاورزان خواست تا بخشی از زمین های زراعی خود را به کشت محصول پسته اختصاص دهند تا درآمد پایدار ایجاد و در مصرف آب نیز صرفه جویی شود.

وی با بیان اینکه بخشی از محصولات دامی استان مازاد نیاز استان است تصریح کرد: 26 درصد گوشت مرغ، 51 درصد گوشت قرمز و 80 درصد تخم مرغ تولیدی استان مازاد بر نیاز است که به سایر استان های کشور ارسال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم اعلام کرد: سال گذشته در زمینه محصولات دامی، 33 هزار و 200 تن گوشت مرغ آماده طبخ، 38 هزار و 165 تن گوشت قرمز، 59 هزار تن تخم مرغ، 148 هزار تن شیر، 245 تن عسل و 924 تن ماهی تولید شده است.

سیار اضافه کرد: مجموع تولیدات زراعی و باغی استان نیز به 346 هزار تن می رسد که از این مقدار 270 هزار تن محصولات زراعی و 76 هزار تن محصولات باغی بوده است.

وی اظهار کرد: محصولات مازاد استان به استان تهران، استان های غربی و جنوبی کشور مثل کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، فارس و هرمزگان ارسال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد زمینه تجهیز و نوسازی مرغداری و دامداری ها گفت: صاحبان مرغداری و دامپروری می توانند با استفاده از تکنولوژی روز با تسهیلات هفت درصدی استفاده و در مصرف سوخت، آب، دان صرفه جویی و ضریب تبدیل را افزایش دهند.