ثبت 389 ازدواج و 80 طلاق در کنگان/ سهم 52 درصدی پسرها در تولدها

حیدر عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه آماری از وقایع ثبتی این شهرستان پرداخت و از ثبت 771 ولات طی پنج ماهه ابتدایی سال جاری در شهرستان کنگان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد ولادت، 687 نفر آن در شهر و 84 نفر نیز در روستا ثبت شده است.

رئیس اداره ثبت و احوال شهرستان کنگان به ارائه اماری از جنسیت افراد متولد شده در این پنج ماهه پرداخت و با اشاره به سهم بیش از 52 درصدی پسرها در زاد و ولدها، بیان داشت: از تعداد 771 نوزاد متولد شده در شهرستان کنگان، 403 نفر پسر هستند و 368 نفر نیز دختر هستند.

عمرانی در ارتباط با تعداد مرگ و میرهای شهرستان کنگان از ابتدای امسال تا پایان مردادماه نیز بیان داشت: طی سال جاری در مجموع 130 مورد فوت ثبت شده است.

وی خاطرنشان ساخت: از این تعداد 95 مورد آن در شهرها و 35 مورد دیگر روستایی هستند. همچنین از مجموع 130 مورد مرگ و میرهای امسال 82 نفر مرد و 48 نفر زن بوده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان کنگان با اشاره به اینکه مجموعا 389 مورد ازدواجی از ابتدای امسال تا 15 مرداد در شهرستان به ثبت رسیده، افزود: از تعداد 280 مورد آن شهری و 109 مورد دیگر مربوط به روستایی است.

وی در ارتباط با آمار طلاق طی پنج ماهه اول شهرستان نیز بیان داشت: 80 مورد طلاق تا تاریخ 15 مرداد امسال به ثبت رسیده که از این میان 59 مورد آن شهری و 21 مورد دیگر روستایی بوده است.