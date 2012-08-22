اصغر رحیمی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: محمد باقری معتمد و یوسف کرمی در این دوره از مسابقات دور از انتظار ظاهر شدند و در حد و اندازه خود نبودند ولی از دیدگاه کاروان جمع‌بندیهای که صورت گرفت کسب یک مدال از دو نماینده اعزامی ارزشمند بود.

وی ادامه داد: در جریان بازیها جلسات شبانه ای داشتیم که با حضور مسئولان کمیته و وزارت و همچنین فدراسیون ها عملکرد را بررسی می کردیم که در این بین مدال نقره معتمد که در ارتقاء جایگاه ایران در جدول کمک شایانی داشت ارزشمند بود.

ناظر کمیته ملی المپیک در تکواندو با اشاره به عملکرد نمایندگان ایران در لندن گفت: همه دیدند که یوسف خودش نبود، در سطح پائینی ظاهر شد و به هیچ عنوان تمرکز لازم را نداشت. محمد باقری معتمد هم با وجود بازیهایی که در مراحل ابتدایی نشان داد در فینال مبارزه خوبی انجام داد.

این کارشناس تکواندو در مورد ادامه کار تیم ملی برای حضور در جام جهانی گفت: بازیهای لندن یک شوک به تکواندو بود. فدراسیون باید با جلسات کارشناسی نتایج اخیر را بررسی کند و اگر در بخش کادر فنی مشکل داریم تصمیم مدیریتی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در کل می گویم که با چنین شرایطی کار برای جام جهانی سخت است. فرصت اندکی داریم و برخی نیروهای تیم ملی هم آسیب دیده هستند. یوسف کرمی که شرایط روحی مناسبی ندارد و باید از این لحاظ ترمیم شود و معتمد و رجلی و هم که مصدوم هستند.

رحیمی در پایان پیرامون شایعه حضورش به عنوان دبیر فدراسیون گفت: من به عنوان دبیر ستاد بازیهای آسیایی 2014 انتخاب شده و از چندماه قبل کار خود را در این مورد آغاز کرده ایم ، ضمن اینکه در حال ادامه تحصیل هستم و به اندازه کافی مشغله کافی دارم و به فدراسیون تکواندو فکر نمی کنم.