عاملان ربودن و قتل هولناک پسر جوان پای چوبه دار

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز 24 تیر سال 87 مردی که سوار بر خودرواش در منطقه ریکی استان فارس در حرکت بود بعد از رد کردن چشمه دارنگون به پلی رسید که زیر آن شعله‌های آتش به چشم می‌خورد. مرد که به موضوع مشکوک شده بود توقف کرد تا ببیند علت این آتش‌سوزی چیست. او وقتی جلو رفت جسدی را دید که شعله ور بود. او وحشت زده در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی موضوع را به ماموران اطلاع داد.



دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان جنایی همراه بازپرس ویژه قتل در صحنه جرم حاضر شدند و با دیدن جسد مردی که به طرز فجیعی به قتل رسیده بود تحقیقات‌ برای کشف راز جنایت را آغاز کردند. مقتول هیچ مدرک شناسایی نداشت و صورتش از بین رفته و قابل شناسایی نبود. پزشک جنایی بعد از معاینه‌های اولیه اعلام کرد قاتل یا قاتلان گردن این جوان را با شی تیزی بریده و روی صورتش نیز اسید پاشیده‌اند. نحوه هولناک جنایت حکایت از قتل هولناک پسر جوان با انگیزه انتقامجویی داشت.

کارآگاهان برای شناسایی هویت مقتول به بررسی پرونده افراد مفقودی پرداختند. با بررسی پرونده ها مشخص شد ، دو روز قبل خانواده پسر جوانی به نام ایمان با مراجعه به پلیس آگاهی با طرح شکایتی ادعا کرده بودند پسرشان از سوی افراد ناشناس ربوده شده و گروگانگیران قصد باجخواهی دارند.

با دعوت خانواده ایمان به پزشکی قانونی آنها جسد پسرشان را شناسایی کردند. با شناسایی هویت مقتول روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه ای شد.



کارآگاهان برای اینکه بتوانند ردی از گروگان‌گیران جنایتکار به دست بیاورند آموزش‌های لازم را به خانواده ایمان دادند و از آنها خواستند با متهمان برای پرداخت پول، قرار ملاقات بگذارند. بعد از تعیین زمان و مکان قرار، این محل به صورت نامحسوس تحت پوشش ماموران درآمد و زمانی‌که یکی از متهمان برای تحویل گرفتن ساک پول به آنجا آمد در حلقه محاصره گرفتار و دستگیر شد.



این متهم وقتی به اداره آگاهی انتقال یافت در همان بازجویی‌های اولیه اعلام کرد آدم‌ربایی را با کمک دو برادرش انجام داده و ایمان را به قتل رسانده است. پس از آن بود که دو برادر این متهم نیز بازداشت شدند .

حسن- یکی از متهمان- در بازجویی ها گفت: ما به بهانه‌ای ایمان را سوار خودرومان کردیم و ربودیم و او را به خانه یکی از برادرانم بردیم. هدف ما از این کار این بود که از خانواده‌اش باج بگیریم اما چون ایمان ما را شناسایی کرده بود اگر آزاد می‌شد به سادگی ما را لو می‌داد و به زندان می‌افتادیم. برای همین به این نتیجه رسیدیم که باید او را به قتل برسانیم. برای این کار ایمان را به منطقه‌ای خلوت بردیم و با استفاده از یک اره چوب‌بر گردن او را بریدیم و برای اینکه از مرگش مطمئن شویم و کاری کنیم که جنازه شناسایی نشود روی صورت او اسید پاشیدیم و بعد جسد را به آتش کشیدیم و فرار کردیم. بعد از قتل بار دیگر با خانواده ایمان تماس گرفتیم و با تهدید وادارشان کردیم مبلغی را که خواسته‌ایم هرچه زودتر بپردازند به این ترتیب می‌خواستیم به هدف اصلی‌مان هم برسیم.



دو برادر دیگر نیز در بازجویی‌ها گفته‌های حسن را تایید کردند و به بازسازی صحنه قتل پرداختند. پس از آن قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه متهمان صادر شد و آنها در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس به ریاست قاضی رضادی پای میز محاکمه رفتند. در جلسه دادگاه اولیای دم برای سه برادر جنایتکار تقاضای قصاص کردند. متهمان نیز با قبول اتهامات خود به تشریح آدم ربائی و قتل ایمان پرداختند.

قضات دادگاه پس از شور و بررسی پرونده دو متهم اصلی پرونده را به اتهام مشارکت در قتل به قصاص به اتهام آدم ربایی به زندان محکوم کردند.

متهم ردیف سوم نیز به اتهام معاونت در قتل و مشارکت در آدم ربایی به زندان محکوم شد.

با اعتراض متهمان به حکم مجازات خود پرونده برای بررسی نهائی به شعبه 31 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان حکم مجازات متهمان را تائید کردند. با ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای شیراز نام دو برادر در لیست اعدامی ها قرار گرفت و آنها به زودی برای اجرای حکم پای چوبه دار می روند.