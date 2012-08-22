فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیمش برابر نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم نفت در طول 5 هفته گذشته نتایج خوب و هم بدی داشته است. باخت خانگی در بازی گذشته نشان داد آنها دارای نوسان بوده و هنوز به شرایط مطلوب نرسیدهاند. البته نفت تیم بسیار خوبی بوده و کار سختی برابرشان پیش رو داریم اما با یک بازی هجومی و با حوصله درصدد پیروزی برابر این تیم هستیم.
وی از تلاش این تیم برای کسب 3 امتیاز خانگی برابر نفت با حمایت هواداران خبر داد و افزود: اعتقاد دارم موفقیتهای اخیر ملوان حاصل کار گروهی است. متاسفانه در فصل پیش به خاطر مشکلات مالی تمرکز لازم را نداشتیم اما خوشبختانه باشگاه امروز سروسامان پیدا کرده و دغدغه مالی هم نداریم و همین تمرکز بیشتر باعث شده دیگر مشکلات گذشته به سراغمان نیاید.
سرمربی تیم ملوان با ابراز رضایت از روند رو به رشد تیمش و خوشحالی از بازگشت بازیکنان پیشین ملوان، به این تیم تصریح کرد: باید در هفتههای آینده امتیازهای لازم را جمع کنیم تا در ادامه راه دچار مشکلی نشویم. اگر بتوانیم امروز از فرصتهایمان استفاده کنیم، میتوانیم در ادامه لیگ به اهدافمان رسیده و امسال جایگاهی تک رقمی را در جدول کسب کنیم.
پورغلامی در مورد تاثیرات صدرنشین بودن این تیم روی بازیکنان تصریح کرد: این مسئله هم خوب است و هم بد. خوب است زیرا بازیکنان را مسئولیت پذیرتر میکند. همچنین ممکن است صدرنشینی فشار کاذبی روی تیم بوجود آورده و استرس بازیکنان را بالا ببرد که این بد است. البته من، کادر فنی، بازیکنان و هواداران این فشار کاذب را کنترل میکنیم تا بازیکنان با آرامش بیشتری در مسابقات شرکت کرده و از فوتبال بازی کردن لذت ببرند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ملوان شایسته صدرنشینی بوده؟ افزود: شک نکنید ملوان شایستگی رسیدن به این جایگاه را داشته است. نمیتوان گفت تیم شانسی در 5 هفته نتیجه گرفته است. ضمن اینکه ما برای رسیدن به صدر جدول تیمهای مدعی از جمله صبا، استقلال، فجر و ... را متوقف کردیم، موفقیتی که حاصل کار گروهی و حمایت هواداران بوده است.
سرمربی تیم ملوان با اشاره به اینکه به هیچکس قول قهرمانی نداده اما هدفش کسب جایگاه خوب در پایان فصل است، در خاتمه گفت: ملوان و هوادارانش در این سالها 3 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی کسب کردهاند، پس با قهرمانی و جام گرفتن بیگانه نیستند. ما قدم به قدم پیش میرویم و هواداران هم باید شرایط تیم را به خوبی درک کرده و مواظب باشند تا ملوان بتواند با حمایت آنها و تلاش کادرفنی و بازیکنان که همگی یک خانواده را تشکیل میدهیم، نتایج خوبی را در ادامه لیگ بدست آوریم.
دیدار تیمهای فوتبال ملوان بندرانزلی و نفت تهران از هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 19:15 دقیقه روز جمعه سوم شهریورماه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار میشود.
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