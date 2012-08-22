نقشه مرد هزار چهره برای سرقت و کلاهبرداری از دختران

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد ولی پور رئیس پلیس آگاهی راه آهن کشور در تشریح این خبر گفت: با اعلام وقوع سرقت کیف حاوی لب تاپ و مدارک شناسایی مسافری در داخل ایستگاه راه آهن تهران،پرونده ای تشکیل و جهت رسیدگی تخصصی به دایره پلیس اگاهی راه آهن تهران ارجاع داده شد. ماموران آگاهی با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، رسیدگی تخصصی و تحقیقات پلیسی در جهت کشف،شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار خود قرار دادند.



پس از چند روز مالباخته دوباره به دایره آگاهی مراجعه و اعلام کرد که فرد ناشناسی با وی تماس گرفته و به وی گفته که کیف مورد نظر را پیدا کرده و در صورت پرداخت دو میلیون ریال آن را بازپس خواهد داد .مالباخته در اظهارات ادامه داد با وجود پرداخت وجه مورد نظر کیف و مدارک را پس نداده است.



رئیس پلیس آگاهی راه اهن کشور با بیان اینکه با اطلاعات بدست آمده از شماره حساب و شماره تماس، تحقیقات فنی و پلیسی آغاز شد گفت: ماموران در بررسی دریافتند که شماره حساب متعلق به دختر ی جوان به نام فریبا و شماره تماس نیز متعلق به دختری جوان دیگر به نام مریم است که باشناسایی هویت دقیق این افراد آنان دستگیر و در بازجویی های جداگانه عنوان کردند چندی قبل با پسری جوان و شیک پوش که خود را «شکیب» یا «امیرعلی» معرفی کرده آشنا شده و پس از مدتی از سوی این پسر عاشق پیشه اغفال شده و او به بهانه های مختلف اموال این دختران از جمله کارت عابربانک، گوشی تلفن همراه، لب تاب، دوربین عکاسی و..را گرفته و متواری می شده است.

بررسی ها نشان داد، متهم با انتخاب سوژه و طعمه های خود از بین دختران و خانم های تنها و با معرفی خود با نام های مستعار متعدد و دادن وعده های واهی آنها را اغفال و نسبت به سرقت اموال آنان اقدام می کند و به این امید که مالباختگان بخاطر ترس از آبرو ریزی نزد خانواده هایشان اعلام شکایت علیه وی نمی کنند به اقدامات مجرمانه اش ادامه می داد .

در ادامه تحقیقات هویت مرد هزار چهره به نام خسرو شناسایی شد و ماموران دریافتند او 19 تیر ماه به اتهام سرقت در فردیس کرج دستگیر شده است.

ولی پور با بیان اینکه با هماهنگی قضایی متهم از زندان تحویل پلیس اگاهی داده شد گفت: متهم در مواجهه حضوری با زنان و دختران به بزه ارتکابی اعتراف و مالخران این سرقت ها را نیز به ماموران معرفی کرد.



وی با بیان اینکه درادامه تحقیقات دو نفر از دوستان خسرو که از سارقان موتور سیکلت بودند شناسایی و دستگیر شدند، اظهار داشت: تحقیقات برای شناسایی سایر مالبختگان و کشف سایر سرقت های ارتکابی کماکان ادامه دارد.

