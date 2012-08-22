هیئت داوران جایزه ادبی هشت معرفی شدند

حسین فتاحی دبیر علمی جایزه ادبی هشت در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان مهلت ارسال آثار به این جشنواره خبر داد و گفت: این جشنواره در دو بخش داستان و خاطره به بررسی آثار خواهد پرداخت که در بخش داستان آثار با داوری محمدرضا بایرامی، قاسمعلی فراست، حمیدرضا شاه‌آبادی و احسان عباسلو مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در بخش خاطره نیز مصطفی رحیمی به عنوان مسئول بخش داوری انتخاب شده است.

فتاحی ادامه داد: با وجود به پایان رسیدن مهلت ارسال آثار، به دلیل اینکه برخی آثار در مهلت فراخوان و با پست به دبیرخانه ارسال شده است تا چند روز آینده نیز روند دریافت آثار وجود دارد اما داوری آثار رسیده به جشنواره در حال انجام است.

فتاحی در مورد حجم آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره نیز گفت: بیش از 2 هزار اثر به دبیرخانه رسیده است که همگی در دو مرحله مورد داوری قرار خواهند گرفت.

جایزه ادبی هشت با محوریت بررسی حضور معنوی امام رضا(ع) در هشت سال دفاع مقدس از سوی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در دو بخش داستان کوتاه و خاطره برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه آن نیز مهرماه در تهران خواهد بود.

