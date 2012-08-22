قضاوت یک طرفه باعث باخت تیم بسکتبال جوانان شد/ دیداری تشریفاتی داشتیم

محمدرضا فدایی‎نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دیدار برابر چین تایپه برای ایران کاملا تشریفاتی بود، اظهارداشت: پیش از برگزاری دیدار امروز صعود تیم ایران به مرحله سوم رقابت‎های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان قطعی شده بود. با این حساب نتیجه دیدار امروز اهمیت خیلی زیادی نداشت کما اینکه با وجود شکست در آن، صدرنشین باقی ماندیم.

وی با اشاره به جریان بازی و نتیجه به دست آمده در پایان آن تصریح کرد: فیلیپین که با 21 اختلاف امتیاز مغلوب تیم ایران شده بود، با 8-7 اختلاف امتیاز همین تیم چین تایپه را شکست داده بود. بنابراین برای ما شکست دادن چین تایپه هم راحت بود. اما در ثانیه‎های پایانی، جریان بازی به گونه‎ای گره خورد که جای جبران برای ما نگذاشت.

سرپرست تیم بسکتبال جوانان ایران با تاکید بر اینکه داور دیدار مقابل چین تایپه یک طرفه سوت زد، یادآور شد: در بیست ثانیه پایانی بازی روی بازیکن ما خطا شد اما داور بی توجه از کنار آن گذشت. همان زمان بازیکنان چین تایپه توپ برگشتی را وارد سبد ما کردند. این اتفاق وقتی افتاد که زمان بازی تمام شده بود و دیگر فرصتی برای جبران نبود. به همین دلیل ما با تنها یک اختلاف امتیاز باختیم.

وی تاکید کرد: البته این شکست تاثیری در موقعیت تیم بسکتبال جوانان در جدول رده بندی نداشت چون با وجود این شکست در صدر باقی ماندیدیم. البته تایوانی با پیروزی برابر ما دوم شدند.

فدایی‎نژاد گفت: تیم بسکتبال جوانان ایران روز پنجشنبه استراحت دارد و از روز جمعه دیدارهای خود را پیگیری می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‎های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان، امروز چهارشنبه تیم ایران آخرین دیدار خود در مرحله دوم را با نتیجه 78 بر 77 واگذار کرد.