تيم ملي فوتسال در برزيل اردو مي زند // نيمي از بازيكنان تيم ملي فوتسال تغيير كرده اند

صادق درودگر با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : اردوي آماده سازي تيم ملي فوتسال براي شركت در هفتمين دوره مسابقات فوتسال قهرماني آسيا در كشور ويتنام از روز ششم فروردين ماه در محل كمپ تيم هاي ملي آغاز شده و در حال حاضر 18 بازيكن منتخب در دو نوبت صبح و عصر تمرينات خود را زير نظر"جورانديرو دوراتا" سرمربي برزيلي و جديد تيم فوتسال كشورمان دنبال مي كنند .

درودگر افزود : قرار است سرمربي برزيلي تيم فوتسال از روز چهارشنبه بازيهاي ليگ فوتسال كشوررا زير نظر بگيرد تا در صورتي كه بازيكنان شايسته اي در اين مسابقات مشاهده كرد وي را به اردوي تيم ملي دعوت كند .

رئيس كميته فوتسال از شركت تيم ملي در تورنمنت جام نفت و برپايي اردوي 10 روزه در كشور برزيل بعنوان برنامه هاي آماده سازي تيم فوتسال كشورمان پيش از شركت در هفتمين دوره مسابقات فوتسال قهرماني آسيا ياد كرد و اظهار داشت : تيم ملي فوتسال براي دفاع از قهرماني شش دوره گذشته خود گام در رقابتهاي آسيايي خواهد گذاشت و تنها بدنبال كسب هفتمين قهرماني در آسيا خواهد بود هر چند تيم هايي نظير ژاپن و تايلند با سرمايه گذاري وسيع و به خدمت گرفتن مربياني از كشورهاي صاحب نام فوتسال رقيباني جدي براي فوتسال ايران در سطح آسيا به شمار مي روند .

درودگر پيرامون تغييرات صورت گرفته در تركيب تيم ملي فوتسال تصريح كرد : نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي با نظر مربيان ليگ و انتخاب نهايي مربي برزيلي صورت گرفته و در حال حاضر نيمي از بازيكنان تيم ملي را نفرات جديد و چهره هاي شاخص ليگ تشكيل مي دهند كه اميدواريم در فاصله باقي مانده تا بازيهاي قهرماني آسيا در ويتنام تيم ملي به انسجام ، يكپارچگي و هماهنگي لازم براي حضور قدرتمند در اين مسابقات دست يابد .