16 کشته و زخمی در پی انفجار در کویته/ آمریکا بار دیگر وزیرستان را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبکه تلویزیونی "جئو" پاکستان گزارش داد: روز گذشته بر اثر انفجار بمب در شهر کویته در جنوب غرب این کشور دستکم یک نفر کشته و 15 فرد دیگر از جمله پنج زن و چهار کودک زخمی شدند.

این انفجار ساعت 10:50 دقیقه روی داد، زمانیکه این بمب کنار جاده ای کمی پس از عبور اتومبیل نیروهای مرزی منفجر شد.

پلیس افغانستان اعلام کرد: اگرچه اتومبیل نیروهای مرزی هدف حمله بود، اما بر اثر انفجار این بمب دیگر خودروها نابود شدند.

شبکه های تلویزیونی از انفجار سه خودروی نقلیه و دو کالسکه و یک دوچرخه بر اثر انفجار این بمب خبر دادند.

هویت قربانیان این حادثه منتشر نشده است، اما رسانه های خبری اعلام کردند که نیروهای امنیتی بر اثر این انفجار کشته نشدند.

تمام قربانیان به بیمارستان منتقل شدند و حال دو نفر از مجروحین وخیم گزارش شده و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

شبکه تلویزیونی دنیا پاکستان نیز گزارش داد: بر اثر شلیک چهار موشک از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در یک منزل مسکونی در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دستکم سه نفر کشته شدند.