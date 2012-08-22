آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد و وزارت علوم فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد و سایر دانشگاههای کشور صبح و عصر فردا پنجشنبه 2 شهریور در 135 شهر با رقابت 424 هزار و 724 نفر برگزار می شود که از این تعداد 244 هزار و 471 داوطلب مرد و 180 هزار و 253 داوطلب زن شرکت دارند.

آزمون داوطلبان گروههای آزمایشی فنی - مهندسی و علوم پایه در 33 کد رشته و حضور 214 هزار و 491 داوطلب در صبح پنجشنبه و آزمون داوطلبان گروه های پزشکی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی در 60 کد رشته و با حضور 210 هزار و 233 داوطلب در بعدازظهر پنجشنبه برگزار می شود.

همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی از روز 4 شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان از روز دوشنبه 6 شهریور تا چهارشنبه 8 شهریور مهلت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.