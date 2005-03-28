76 بازيكن به اردوهاي آماده سازي تيم ملي ووشو دعوت شدند

به گزارش خبرگزاري"مهر" اولين مرحله اردوهاي آماده سازي تيم ملي جوانان و نوجوانان از روز يكشنبه 21 فروردين ماه در مجموعه ورزشي آزادي تهران آغاز خواهد شد. نفرات اول تا سوم مسابقات قهرماني كشور انتخابي تيم ملي به اين اردوها دعوت شده اند .
اسامي نفرات دعوت شده در بخش هاي سانشو و تالو به شرح ذيل است :
* در بخش سانشو وزن 48- كيلوگرم: عقيل حياتي، رضا ابراهيمي، مهران مهدي خانلو و مهرداد اردبيلي (مشتركا سوم).
*در وزن 52- كيلوگرم : جنات منتي، علي صيدي، مصطفي ماجرا جو و سعيد ميقاني (مشتركا سوم)
*در وزن 56- كيلوگرم : اصغر سالاروند، حميد صفوري نژاد، عزيز حسين زاده و سعيد كرمي (مشتركا سوم)
*در وزن 60- كيلوگرم : محمد خواجه حسني، كيهان نظري، شهرزاد عباس زاده و ميلا نيك جو (مشتركا سوم)
*در وزن 65- كيلوگرم : سياوش حمزه لو، مجتبي خورشيدي، صادقي ارامني و محمدعلي راشد.
*در وزن 70- كيلوگرم : ميلاد خسروي، حسام كاوياني، بهنام كريمي و سجاد حيدري (مشتركا سوم)
*در وزن 75 - كيلوگرم : سيامك فرج زاده، حميدرضا قلي پور، امين براتي و اميد سامعي (مشتركا سوم).
*در بخش تالو : حامد صفري، احسان محمودي، روزبه توكلي، سيدعرفان پوراحمد، حسين حيدري جونقاني، عليرضا ندافي، محسن ملامحمدي، امير اسدي، حميد بشيري، رحيم محمدي، قاسم قيم، احمد باقري عبداله قنواتي، احسان پيغمبري، حسام تشنيدي، حامد سليماني، جلال كاهاني، محمد شفيعي، فرشاد عربي، محمد گنجي، اميد كشاورز، حسن خوش پيام، رضا چكني، سيد ميرحميد فرشاچيان، اميرحسين دبيري، محمد امين غلامي، سيد محمدخان پوراحمد، حامد نصرتي، حسين ده دئي، ياسر صفوري، محمد جعفر يا مودت، جواد خليل پور، احمد بخشي زايناربستاني، سيدرحيم موسوي فرد، امين خو، محمد رحيمي، مهدي عبدالهي، علي شيرآقايي، محسن حسن زاده، ميثم اماني، شهاب خانپور، عليرضا حسن پور، حسين حيدري كاكلكي، كيوان قاسمي، عيسي خاركش، علي سبكه بيني و حسين عبدي.
لازم به ذكر است زمان آغاز اردوهاي تيم ملي بانوان نيز متعاقبا اعلام خواهد شد.
نظر شما