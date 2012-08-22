  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

آسوشیتدپرس گزارش داد:

کاهش شدید اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت انگلستان

کاهش شدید اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت انگلستان

نتایج نظر سنجی‌های اخیر در انگلستان از کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت انگلستان حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج یک نظر سنجی نشان می‌دهد که اعتماد شهروندان انگلیسی به سیاست‌های اقتصادی جورج اسبورن وزیر دارایی این کشور به کمترین میزان خود رسیده است. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که میزان بدهی‌های ملی انگلستان به بالاترین سطح خود رسیده است.


این نظرسنجی که توسط شبکه خبری ITV   و مرکز تحقیقات ComRes انجام شده، نشان می‌دهد که تنها 16 درصد شهروندان انگلیسی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند به خروج این کشور از بحران اقتصادی کمک کند، در حالیکه 62 درصد مردم انگلستان اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی وزارت دارایی ندارند.
 

همچنین اعتماد شهروندان انگلیسی به اسبورن وزیر دارایی در ماه مه و جولای نیز به ترتیب 23 و 20 درصد بوده است. روز سه شنبه نیز انتشار داده‌های رسمی از سوی دولت انگلستان از بروز رکود اقتصادی شدید در انگلستان حکایت داشت.


پیش از این نیز موسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی انگلستان، رشد اقتصادی انگلستان برای سال 2013 را از 2 به 1.3 درصد کاهش داده بود. این اندیشکده همچنین اعلام کرده بود که سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی پس از رسیدن به قدرت در سال 2010 موجب از بین رفتن 16.5 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان در دهه آینده خواهد شد.


سر مروین کینگ رییس بانک مرکزی انگلستان نیز در گزارش سه ماهه دوم خود رشد اقتصادی انگلستان را نزدیک به صفر اعلام  کرده بود.


نتایج این نظر سنجی همچنین نشان می‌دهد که تنها 31 درصد شهروندان انگلیسی به دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان اعتماد دارند، در حالیکه 53 درصد آنها به نخست وزیر انگلستان بی‌اعتماد هستند. در سال 2010 و در زمان آغاز به کار کابینه ائتلافی در انگلستان، میزان اعتماد عمومی به دیوید کامرون 43 درصد بود.

همچنین نظرسنجی صورت گرفته توسط روزنامه گاردین نیز نشان می دهد که از هر 6 شهروند انگلیسی تنها یک نفر به تداوم کابینه ائتلافی خوش بین است. انتظار شهروندان انگلیسی به فروپاشی کابینه ائتلافی افزایش یافته، به نحوی که هم اکنون 43 درصد شهروندان انگلیسی معتقدند که دولت فعلی تا پیش از برگزاری انتخابات سال 2015 فروخواهد پاشید که در مقایسه با ماه جولای دو برابر افزایش یافته است.
 
کد مطلب 1677801

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