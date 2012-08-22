پیکارهای پنج وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در حالی شب گذشته در باکو آذربایجان به پایان رسید که نمایندگان کشورمان با کسب یک مدال طلا و سه برنز در این اوزان به کار خود خاتمه دادند.