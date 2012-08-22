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۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

کشتی نوجوانان جهان - باکو/

رده‌بندی نهایی پنج وزن نخست پیکارهای کشتی آزاد

رده‌بندی نهایی پنج وزن نخست پیکارهای کشتی آزاد

پیکارهای پنج وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان در حالی شب گذشته در باکو آذربایجان به پایان رسید که نمایندگان کشورمان با کسب یک مدال طلا و سه برنز در این اوزان به کار خود خاتمه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس رده‌بندی انفرادی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

42 کیلوگرم: 1- سوشگون احمداف (آذربایجان) 2- اصلان شاکیف (روسیه) 3- بوهدان لازاریف (اوکراین) و ژانژیگیتوف (قزاقستان) 5- یوهانی ریبیکوف (بلاروس) و ریدوان اوزبی (ترکیه) 11- مرتضی فرزین‌فر (ایران)

50 کیلوگرم: 1- علی محمدزاده (ایران)‌2- روسلام سوزکایف (آذربایجان) 3- آندری یاتسنکو (اوکراین) و کیسوکه اوتوگورو (ژاپن) 5- گئورگی لژاوا (گرجستان) و کالانیدیس (یونان)

58 کیلوگرم: 1- ساهید حسن‌زاده (آذربایجان) 2- تیموراز گوریف (روسیه) 3- سمیر یاوری (ایران) و سلیم کوزان (ترکیه) 5- کیوتادزه (گرجستان) و نیکلاس دورن (آلمان)

69 کیلوگرم: 1- اوماری گرجیدزه (گرجستان) 2- سرگئی دراماریتسکی (اوکراین) 3- رضا مظفری (ایران) و شامیل سعداله‌یف (آذربایجان) 5- صبری صبری‌یف (بلغارستان) و رامان چیتادزه (بلاروس)

85 کیلوگرم: 1- اینال تاسویف (روسیه) 2- چرمن باگایف (آذربایجان) 3- حسین شهبازی (ایران) و بوهدان هریتسای (اوکراین) 5- وانچف (بلغارستان) و میشل اسلیگا (آمریکا)

در پایان روز نخست این رقابت‌ها تیم ایران با 34 امتیاز پس از تیم آذربایجان که 46 امتیاز کسب کرده در جایگاه دوم قرار دارد. ضمنا رقابت‌های پنج وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان نیز از ساعت 13:30 امروز چهارشنبه آغاز می‌شود.

کد مطلب 1677805

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