به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال استقلال ساعت 13:30 روز چهارشنبه در هتل تاج محل تهران حضور پیدا می کنند تا اردوی این تیم پیش از هفتاد و پنجمین دربی پایتخت رسما آغاز شود. این در حالی است که آبی های تهران به خاطر مشکلات مالی در روزهای گذشته نتوانسته بودند هتل پیدا کنند.

استقلالی‌ها پیش از بازی با پرسپولیس دو جلسه پشت درهای بسته تمرین خواهند کرد که نخستین جلسه تمرینی آنها ساعت 18 چهارشنبه در محل کمپ باشگاه استقلال و دومین جلسه تمرینی این تیم پیش از هفتاد و پنجمین دربی پایتخت ساعت 18 روز پنجشنبه در همان محل کمپ باشگاه استقلال خواهد بود.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته ششم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز جمعه، سوم شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.