۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۴۵

امین منوچهری:

قبلاً هم به پرسپولیس گل زده‌ام/ اهل کری خواندن نیستم

مهاجم تیم فوتبال استقلال گفت: من با پیراهن تیم‌های دیگر به پرسپولیس گل زده‌ام اما می‌خواهم با پیراهن استقلال هم به این تیم گل بزنم.

به گزارش خبرنگار مهر، امین منوچهری در آستانه برگزاری دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: بازی بسیار سخت و نفسگیری برای هر دو تیم خواهد بود اما امیدوارم در پایان این استقلال باشد که برنده دربی شود.

منوچهری در ادامه افزود: پرسپولیس هم با توجه به نتایج ضعیفی که در ابتدای فصل گرفته به دنبال کسب 3 امتیاز این دیدار است تا بتواند تا حدودی هواداران خود را راضی و خود را از بحرانی که برای این تیم به وجود آمده خارج کند. ما هم برای نزدیک شدن به صدر جدول به این سه امتیاز نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر دو تیم به دنبال کسب 3 امتیاز این دیدار هستند مطمئناً هواداران هر دو تیم بازی هجومی را شاهد خواهند بود.

مهاجم تیم استقلال ادامه داد: من قبل از این که به استقلال بیایم مقابل پرسپولیس بازی کرده و به این تیم گل زده‌ام اما این بار می‌خواهم با پیراهن آبی دروازه پرسپولیس را باز کنم.

منوچهری تاکید کرد: اهل کری خواندن نیستم اما می‌خواهم به هواداران اعلام کنم که شرایط ما به مراتب از پرسپولیس بهتر است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که 3 امتیاز این دیدار را از آن‌ خود کنیم.

هفتاد و پنجمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ساعت 18 روز جمعه در هفته ششم دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

