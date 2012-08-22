به گزارش خبرنگار مهر، امین منوچهری در آستانه برگزاری دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: بازی بسیار سخت و نفسگیری برای هر دو تیم خواهد بود اما امیدوارم در پایان این استقلال باشد که برنده دربی شود.
منوچهری در ادامه افزود: پرسپولیس هم با توجه به نتایج ضعیفی که در ابتدای فصل گرفته به دنبال کسب 3 امتیاز این دیدار است تا بتواند تا حدودی هواداران خود را راضی و خود را از بحرانی که برای این تیم به وجود آمده خارج کند. ما هم برای نزدیک شدن به صدر جدول به این سه امتیاز نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر دو تیم به دنبال کسب 3 امتیاز این دیدار هستند مطمئناً هواداران هر دو تیم بازی هجومی را شاهد خواهند بود.
مهاجم تیم استقلال ادامه داد: من قبل از این که به استقلال بیایم مقابل پرسپولیس بازی کرده و به این تیم گل زدهام اما این بار میخواهم با پیراهن آبی دروازه پرسپولیس را باز کنم.
منوچهری تاکید کرد: اهل کری خواندن نیستم اما میخواهم به هواداران اعلام کنم که شرایط ما به مراتب از پرسپولیس بهتر است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که 3 امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.
هفتاد و پنجمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ساعت 18 روز جمعه در هفته ششم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
