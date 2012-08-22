جمع آوری 15 میلیارد تومان زکات فطره از 50 هزار پایگاه

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در آخرین روز ماه مبارک رمضان به منظور جمع آوری زکات فطره پایگاههای زیادی در سراسر کشور راه اندازی شد و در نهایت مردم نیکوکار کشورمان 15 میلیارد تومان فطریه به این نهاد کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه 50 هزار پایگاه در مصلا، میادین و خیابانها در روز عید فطر راه اندازی شده بود، تاکید کرد: در روز قدس نیز 500 میلیون تومان کمک نقدی از سوی مردم جمع آوری شد.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: البته آمار فطریه مربوط به مساجد استانهای مختلف هنوز نهایی نشده است و طی چند روز آینده آمار قطعی آن نیز اعلام خواهد شد.

ستاری در مورد آمار کمکهای مردمی برای زلزله زدگان نیز افزود: در مجموع 6 میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی برای کمک به مردم مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی جمع آوری شده است.