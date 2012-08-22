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۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

جمع آوری 15 میلیارد تومان زکات فطره از 50 هزار پایگاه

جمع آوری 15 میلیارد تومان زکات فطره از 50 هزار پایگاه

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) از جمع آوری 15 میلیارد تومان زکات فطره از 50 هزار پایگاه خبر داد.

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در آخرین روز ماه مبارک رمضان به منظور جمع آوری زکات فطره پایگاههای زیادی در سراسر کشور راه اندازی شد و در نهایت مردم نیکوکار کشورمان 15 میلیارد تومان فطریه به این نهاد کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه 50 هزار پایگاه در مصلا، میادین و خیابانها در روز عید فطر راه اندازی شده بود، تاکید کرد: در روز قدس نیز 500 میلیون تومان کمک نقدی از سوی مردم جمع آوری شد.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: البته آمار فطریه مربوط به مساجد استانهای مختلف هنوز نهایی نشده است و طی چند روز آینده آمار قطعی آن نیز اعلام خواهد شد.

ستاری در مورد آمار کمکهای مردمی برای زلزله زدگان نیز افزود: در مجموع 6 میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی برای کمک به مردم مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی جمع آوری شده است.

کد مطلب 1677835

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