انسداد 88 راه غیرمجاز در جاده قزوین - بوئین زهرا

فتاح آسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ایمن سازی بزرگراه قزوین - بوئین زهرا، رمپ ورودی و خروجی روستاهای قدیم آباد، کمال آباد، مشعل دار و یک واحد صنعتی در این مسیر اصلاح شد.



وی شستشو و تعمیر تابلوها و گاردریلها و نصب علائم، جمع آوری دستفروش ها و لکه گیری مسیر را از دیگر فعالیت های صورت گرفته برای ارتقای ایمنی تردد در بزرگراه قزوین - بوئین زهرا اعلام کرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قزوین بیان کرد: با اجرای طرح راهداری محوری ضمن حذف 31 متر مربع سرعت گیر در محل سه راهی ها، نسبت به جمع آوری دستفروش ها در طول مسیر اقدام شد.

آسیابی اجرای هفت مورد رفع تجاوز به حریم جاده را از دیگر فعالیت های صورت گرفته اعلام کرد و افزود: همچنین با اجرای طرح راهداری محوری ضمن تعریض آبروها به طول 36 متر، راه بین دو مسیر رفت و برگشت در 18 نقطه مسدود شد.



وی یادآور شد: طرح راهداری محوری با استقرار 90 نیرو و 50 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در استان قزوین اجرا شده است.

استان قزوین با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی جنوب و مرکز کشور به شمال و شمال غرب هم اکنون بیش از شش هزار و 300 کیلومتر راه دارد که از این میزان بیش از 660 کیلومتر آن از جمله محورهای شریانی کشور محسوب می شود.