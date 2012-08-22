جلیل سالاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا پایان سال جاری 4 انبار جدید نفتی در استان‌های مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار می گیرد، گفت: بر این اساس پیش بینی می‌شود امسال انبارهای جدید نفتی کرمان، مخازن جدید در انبار نفت ماهشهر، انبار ملایر و بیرجند راه اندازی شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ساخت انبار نفتی شیراز هم از پیشرفت اجرایی مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: در مجموع با افتتاح و راه اندازی این انبارهای نفتی ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی کشور به 80 روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در مجموع امسال حدود 1 میلیارد لیتر به ظرفیت ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی کشور افزوده می شود، بیان کرد: بر این اساس افزایش موجودی ذخایر بنزین، گازوئیل، سوخت نیروگاه‌ها، نفت سفید و نفت کوره افزایش قابل توجه‌ای می یابد.

وی با اعلام اینکه به منظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ساخت و توسعه انبارهای نفت طرح های جدیدی در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: به منظور افزایش انگیزه سرمایه گذاران تغییراتی در نظام کارمزدی ذخیره سازی سوخت اعمال می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر حجم ذخایر استراتژیک سوخت مایع کشور به بیش از 11.2 میلیارد لیتر رسیده است، و پیش بینی می‌شود تا پایان سالجاری ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های مختلف نفتی کشور یک تا 1.1میلیارد لیتر دیگر افزایش یابد.

هم اکنون ظرفیت ذخیره سازی 50 روزه‌ای برای بنزین کشور فراهم شده این در حالی است که هم اکنون برای نفت کوره تا 50 روز، سوخت نیروگاه‌ها تا 34 روز، نفت سفید و گازوئیل تا 60 ظرفیت ذخیره سازی در اختیار داریم.