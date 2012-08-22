  1. ورزش
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

هیچ بازیکنی تا نیم فصل از استقلال نمی رود/ ساموئل هم ماندنی شد

هیچ بازیکنی تا نیم فصل از استقلال نمی رود/ ساموئل هم ماندنی شد

سرپرست تیم فوتبال استقلال با اعلام اینکه نه تنها ساموئل بلکه هیچ یک از بازیکنان استقلال حداقل تا نیم فصل از تیم جدا نمی شوند، گفت: در دربی حاشیه های درون و پیرامون تیم‌ها و شرایط روحی و روانی بازیکنان، جزو فاکتورهای تاثیر گذار هستند.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم استقلال و هفتاد و پنجمین دربی پایتخت ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش بینی نتیجه بازی دربی همواره کار سختی است و نمی توان بر اساس نتایج بازیهای گذشته دو تیم استقلال و پرسپولیس یا جایگاه این تیم ها در جدول رده بندی آن را پیش بینی کرد.

وی در همین خصوص افزود: در بازی های بین تیم های پرسپولیس و استقلال حاشیه‌های درون و پیرامون تیم ها و همچنین شرایط روحی و روانی بازیکنان، فاکتورهایی هستند که خیلی تاثیر گذارند.

سرپرست تیم استقلال در خصوص آخرین وضعیت این تیم اظهار داشت: همه بازیکنان از شرایط بدنی و روحی ایده آلی برای مصاف با تیم پرسپولیس برخوردارند و برای کسب سه امتیاز پا به میدان خواهیم گذاشت، چون هدف اصلی ما رسیدن به صدر جدول است.

وی در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم استقلال پیش از بازی با پرسپولیس گفت: خوشبختانه ما در این بازی بازیکن محروم نداریم اما خسرو حیدری، میلاد میداوودی و مجتبی جباری به دلیل مصدومیت نمی توانند تیم استقلال را در دربی همراهی کنند.

ماجدی در خصوص صحبت هایی که در مورد جدایی ساموئل از استقلال مطرح شده، گفت: صحبتهایی که در برخی از رسانه ها در خصوص جدایی ساموئل از استقلال مطرح شده کذب است و نه تنها ساموئل بلکه هیچ یک از بازیکنان استقلال تحت هیچ شرایطی حداقل تا نیم فصل رقابتهای لیگ برتراز تیم جدا نشده و ترانسفر نخواهند شد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته ششم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز جمعه سوم شهریور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1677857

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